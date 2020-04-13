CHP'nin 1000 yataklı hastane yaptık iddiasına Valilikten açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı TV kanalında, CHP'li Adana Büyükşehişr Belediyesi'nin 1000 yataklı bir hastane yaptığını iddia etmişti.

Yapılan açıklamanın ardından Adana Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığının 1.000 Yataklı Hastane Yaptığı Yönündeki Haberler Hakkında Basın Bülteni



T.C. ADANA VALİLİĞİ

İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

BASIN BÜLTENİ

Bazı basın yayın organlarında Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığının 1.000 yataklı hastane yaptığı yönünde haberler yer alması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

İlimizde koronavirüs vakaları ile mücadelede 1. basamak aile hekimlikleri başta olmak üzere tüm 1. basamak sağlık tesisleri, 16'sı kamu hastanesi, 16'sı özel hastane ve 2'si üniversite hastanesi olmak üzere toplam 34 yataklı tedavi kurumumuzda 25.335 sağlık personelimizle hizmet devam etmektedir.

İl geneli hastanelerimizde 1.412'si yoğun bakım yatağı olmak üzere 7.197 yatak mevcut olup servislerimizde doluluk oranı % 10, yoğun bakımlarımızdaki doluluk oranı ise % 13'tür. Aynı zamanda hastanelerimizde normal hastalarımız için de hizmet kesintisiz şekilde devam etmektedir.

Sağlık hizmeti sunumu açısından ilimizin herhangi bir ek yataklı veya yataksız tedavi hizmetine ihtiyacı bulunmamaktadır. Ayrıca anılan yerin fuar alanı olduğu, bu alanda 1000 yataklı bir hastanenin bulunmadığı ve olması gereken araç-gereç ve tıbbi donanımların bulunmaması sebebiyle söz konusu yerin hastane veya sağlık hizmetleri açısından uygun şartları hiçbir şekilde taşımadığı değerlendirilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

1000 yataklı hastane olduğu iddia edilen yerin görüntüsü