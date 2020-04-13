FETÖ'nün İsveç'e kaçan mahrem sorumlusu koronadan öldü
|13 Nisan 2020 16:23
|Yazdır
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İsveç'te yaşayan firari mahrem sorumlularından Bahattin Bican, korona virüsünden öldü.
İsveç'e kaçan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) firari mahrem sorumlularından Bahattin Bican korona virüsünden öldü. İsveç'te sığınmacı kampında korona virüs kapan 63 yaşındaki Bican'ın 2 haftalık yoğun tedavi süreci sonucu öldüğü duyuruldu.
15 Temmuz darbe girişimi esnasında Gölcük Donanma Komutanlığında FETÖ'nün sözde imamı olarak görev yapan emekli asker Bahattin Bican, İsveç'e kaçmıştı. İsveç'ten Almanya'ya geçiş yapmak isteyen Bican, "cemaat üyesi" olduğunu belirterek Almanya'ya iltica etti. Almanya, Dublin Anlaşması gereği Bican'ı 3 Mart'ta İsveç'e iade etti. İsveç'e dönen Bican, mülteci kampına gönderildi. Kaldığı kampta korona virüsü semptomları göstermeye başlayan Bahattin Bican'ın yüksek ateş, terleme ve boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı, test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 1 tutuklama
13 Nisan 2020 16:02
|FETÖ'den yargılanan sanığın tutukluluğuna devam
13 Nisan 2020 14:50
|FETÖ şüphelisi eski komiser yardımcısına 27 yıla kadar hapis istemi
13 Nisan 2020 11:35
|Suriye sınırında 16 anti personel mayını tespit edildi
12 Nisan 2020 16:25
|Yaralı ele geçirilen PKK'lı teröristin koronavirüs testi pozitif çıktı
12 Nisan 2020 14:37
|FETÖ katalog evliliği istemeyen astsubayı 'şefkat tokadıyla' tehdit etmiş
12 Nisan 2020 11:09
|'Af' tutmadı, FETÖ şimdi isyan peşinde
12 Nisan 2020 07:15
|Bombalı eylem hazırlığını MİT ve jandarma önledi
11 Nisan 2020 23:06
|Bilim kurulu üyeleri adına açılan sahte hesaplarda terör örgütü izi
11 Nisan 2020 12:15
|Diyarbakır anneleri oturma eylemini otelde sürdürdü
11 Nisan 2020 11:51