Belediyeden personeline koronavirüsle mücadele ikramiyesi

Yozgat Belediyesi Başkanı Celal Köse, korona virüs salgınına vatandaşların sağlığını korumak için büyük bir özveriyle görev yapan belediye personellerine 700 lira ikramiye vereceklerini duyurdu.

Korona virüs ile mücadele kapsamında sahada gece gündüz demeden vatandaşların sağlığını korumak, ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışan Yozgat Belediyesi çalışanlarına Belediye Başkanı Celal Köse, 700 lira ikramiye vereceklerini açıkladı. Yozgat'ta hem dezenfekte ve ilaçlama yapan hem de vatandaşa sosyal yardım dağıtan belediye personellerine bu süreç içerisinde 700 lira ikramiye verilmesi kararlaştırıldı.

Belediye personelinin verilen görevi en iyi şekilde yerine getirdiğini söyleyen Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, "Çok sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Yalnızca Türkiye değil, yalnızca Yozgat değil, tüm dünya sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Bu sıkıntıyı aşmanın tek formülü var. Mümkün olduğu kadar virüsün yayılmasını azaltmak gerekiyor. Bundan sonraki süreçte bize düşen görev, yaptığımız işin en iyisini en düzgün bir şekilde yapabilmektir. Bizler, iyi günde ve kötü günde hemşehrilerimize hizmet etmekle mükellefiz. Rabbim razı olsun belediye personelimiz, verilen görevleri en iyi şekilde yapmaya gayret gösteriyor. Bugün, 'kuru kuruya da teşekkür olmaz' diyoruz. Bu aydan itibaren görev yapan bütün arkadaşlarımızın tamamında bu olağan üstü hal devam ettiği müddetçe, bu salgın ile ilgili faaliyetler devam ettiği müddetçe maaşlarına 700 TL brüt olarak destek vereceğiz. İnşallah el birliği ile bu süreci atlatacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun" dedi.