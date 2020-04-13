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Antalya Valisi: 9 vatandaş hayatını kaybetti, pozitif vaka sayısı 178

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kentte şu ana kadar 178 vatandaşın korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını, bunlardan 9'unun hayatını kaybettiğini açıkladı.
 13 Nisan 2020 17:18
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Antalya Valisi: 9 vatandaş hayatını kaybetti, pozitif vaka sayısı 178

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kentte şu ana kadar 178 vatandaşın korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını, bunlardan 9'unun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya'daki güncel korona virüs (Covid-19) vaka ve ölüm sayısını paylaştı. İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulunan ve kentte takip edilen pozitif vaka sayısının 178 olduğunu söyleyen Karaloğlu, "Bunların 103 tanesinin takiplerini evde yapıyoruz. 66 hastamız da şu anda hastanelerimizin çeşitli servislerinde takipleri yapılıyor. 9 tanesi şu anda yoğun bakımda ve 3 tanesi de entübe. Cihaza bağlı olarak yaşam mücadelesi veriyorlar. Antalya'da şu ana kadar 9 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 9 vatandaşımızın yaş ortalaması 74 ve tamamının da korona virüs dışında başka bir ikinci, üçüncü hastalıkları var, kronikleşmiş hastalığı olanlar var. Evden takip ettiğimiz hastalarda 45'inin şu anda hiçbir belirtisi yok. Ama virüs olduğu, pozitif çıktığı için biz onları evlerinde izole ettik, karantina altına aldık, onları takip ediyoruz" dedi.

"Yurt dışından gelenleri karantina altına alıyoruz"

Antalya'ya şehir dışından gelenlerin de 14 gün karantina süresi olduğunu hatırlatan Karaloğlu, "Yurt dışından gelenler var, onları karantina altına alıyoruz. Yaklaşık 2 bin vatandaşımızı da konutlarında izole altına aldık. Onları da her gün takip ediyoruz. Sağlık teşkilatımız, kolluk kuvvetlerimizle bu vatandaşlarımızın ev izolasyonuna uyup uymadıklarını takip ediyoruz. 20 vatandaşımız maalesef ev izolasyonunu ihlal ettiklerinden dolayı da kendilerine ceza uygulandı. İkinci ihlallerinde onları alıp, kredi yurdunda zorunlu karantinaya alacağımızı ifade ettik. Evde karantina altına aldığımız vatandaşların mutlaka evdeki izolasyonlarını takip etmeleri lazım" ifadelerini kullandı.

"Bin 265 tane yoğun bakım yatağımız var"

Antalya'nın hem kamu, hem de özel sektör olarak güçlü bir sağlık sektörüne sahip olduğunu vurgulayan Vali Karaloğlu, kentte 7 bin 500 yatak kapasitesinin olduğunu söyledi. Karaloğlu, "7 bin 500 yatağın 2 bin 500'ünü Covid-19'la mücadele için ayırmış durumdayız. Yoğun bakım tarafına baktığımızda bin 265 tane yoğun bakım yatağımız var. Bunların 845'i mücadelede kullanabileceğimiz yatak. Antalya'da da bilim kurulu oluşturduk. Antalya'daki bilim kurulunun bize yapmış olduğu projeksiyona göre en yüksek dönemde bile Antalya hem yatak bakımından yeterli olacağını düşünüyoruz. İnşallah Rabbim daha büyük bir felaket göstermez. Ama şu an için, virüsün yayılma seyrine baktığımızda, Antalya hem yoğun bakım yatağı, hem de hastane yatak bakımından bu mücadelede yeterli olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

"Antalya sokakları geçen haftadan daha yoğun"

Hastalığın yayılımını engellemek için hareket ve temasın azaltılması gerektiğini vurgulayan Karaloğlu, şunları söyledi:

"Sağlık Bakanımız ve Bilim Kurulumuzun üyeleri hep şunu ifade ediyorlar; bu hastalığın yayılımını engellemek için hareketi ve teması azaltmamız lazım. Hastalığın yayılımını engellemenin yolu, hareketi ve teması azaltmak. Bunu azaltacak her türlü tedbirin, sadece şehre girişlerin kontrol altına alınması değil, şehir içerisindeki hareketliliği de biz azaltamazsak, yine bu yayılımı engellemeyiz. Bakın 2 gün sokağa çıkma yasağı uyguladık. Güzel ama dün gece saat 00.00'dan sonra maalesef yine insanlar sokaklara çıktı. Bugünkü hareketliliğe bakıyorsunuz, geçen haftaki Cuma ve Perşembe günlerinden daha yoğun Antalya sokakları. Şu aldatıcı olmasın; 'hafta sonu 2 gün evden çıkmadık, o zaman her şey halloldu.' Hayır, öyle değil. Sağlık Bakanlığı ve bilim kurulu 'tamam' deyinceye kadar, hareketi ve teması azaltmamız lazım ki, bu virüsün yayılımını engelleyelim. Yoksa 2 gün evden çıkmadık, sokağa çıkma yasağı uyguladık, ardından lay lay lom herkes sokağa çıkarsa, evini terk ederse, biz bu rakamları 1 hafta sonra arar oluruz. Bu güne kadar vermiş olduğumuz emeğe ve dikkate yazık olur. Antalya'da bugün hareketlilik geçen haftaya göre daha çok. Aldatıcı olmasın. Mücadele devam ediyor. Mücadele tamam deyinceye kadar da devam edecek. Ne olur gevşemeyelim."
İhlas Haber Ajansı
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