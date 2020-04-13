ABD uçak gemisinde koronavirüsten ilk ölüm
|13 Nisan 2020 17:29
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ABD'nin "USS Theodore Roosevelt" uçak gemisinde görevli bir askerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.
ABD Donanmasından yapılan yazılı açıklamada, askerin 30 Mart'ta Guam adasında yoğun bakıma alındığı ve 9 Nisan'dan bu yana tedaviye yanıt vermediği belirtildi.
Donanma, bu sabah ölen askerin isim ve rütbesini açıklamadı.
Diğer taraftan gemide Kovid-19 vaka sayısı 550'nin üzerine çıktı.
- Gemideki salgın iki üst düzey yetkiliyi görevinden etmişti
Roosevelt uçak gemisi, 27 Mart'ta Guam adasına rutin bir liman ziyaretinde iken gemide Kovid-19 vakalarının tespit edilmesi üzerine karantinaya alınmıştı.
Geminin kaptanı Albay Brett Cozier, geminin boşaltılıp personelinin Guam adasında karantinaya alınması için Pentagon'a gönderdiği mektup basına sızınca ABD Deniz Kuvvetleri Genel Sekreter Vekili Thomas Modly tarafından görevden alınmıştı.
Modly ise daha sonra geminin personeline hitaben yaptığı konuşmasında kaptana yönelik ağır sözlerinin büyük tepki çekmesi üzerine istifa etmek zorunda kalmıştı.
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