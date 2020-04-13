1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronavirüsü yenen doktorlar görevlerine devam etmek için gün sayıyor

Koranavirüslü hastalara müdahale ederken virüse yakalanan ve tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuşan doktorlar, görevlerine devam etmek için gün sayıyorlar.
 13 Nisan 2020 17:35
Yazdır
Koronavirüsü yenen doktorlar görevlerine devam etmek için gün sayıyor

Koranavirüslü hastalara müdahale ederken virüse yakalanan ve tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuşan doktorlar, görevlerine devam etmek için gün sayıyorlar.

Koronavirüs testi pozitif çıkan Medicana Kadıköy Hastanesi Başhekimi ve İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Murat Hakan Terekeci ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Cem Özuğuz tedavi sürecinin ardından sağlıklarına kavuştular. Hastalığa yakalandıktan sonra çalıştıkları hastanede tedavi altına alınan doktorlar, yeniden göreve başlamak için evlerinde geçirecekleri 14 günlük karantina sürecinin ardından görevlerine dönecekler. Yapılan son testleri negatif çıkan doktorlar tedavi süreçleri hakkında açıklamalarda bulundular.

"5-6 gün boyunca ciddi bir ateşlenme yaşadım"

Dr. Ahmet Cem Özuğuz yaptığı açıklamada, hastalarını kontrol ve muayene etmeye geldiğinde titreme gibi bir şikayetinin olduğunu belirterek, "Acil servisten tetkik yaptırdım. Tetkik sonuçlarım normal sınırlarda çıktı, ama içim rahat etmedi. Bir süre sonra titreme ve ürpermelerim daha çok artmaya başladı. Tomografi çektirdim. Burada belirli bir şikayetim olmamasına rağmen akciğer tutulumunu gördüm. Sağlık Bakanlığının rehberine uygun bir tedaviyle hastaneye yattım. 3-4 gün olarak düşündüğüm bu masum tedavi 20 günü buldu. 5-6 gün boyunca ciddi bir ateşlenme yaşadım" dedi.

Özuğuz: "Testlerimiz iyice sonuçlandığında tekrar işimizin başına geçeceğiz, bu hizmete devam edeceğiz"

Bu virüsün bizi zorla dizayn ettiğine dikkat çeken Özuğuz, "Belki de bizi kaybettiğimiz değerlere doğru götürüyor. Toplumsal empati duygusunun oluşması gerekiyor. Görmediğiniz bir virüs ile savaşıyorsunuz. Dolayısıyla yapabileceğiniz şeyler çok kısıtlı oluyor. O kadar sıkıntılı bir süreç ki, taburcu olduktan sonra da yine izolasyona girdim. 14 gün boyunca 6 yaşındaki çocuğumu hala göremedim. Testlerimiz iyice sonuçlandığında tekrar işimizin başına geçeceğiz, bu hizmete devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Terekeci: "İzolasyon ve karantina süreçlerinin ciddiye alınması gerekiyor"

Doç. Dr. Murat Hakan Terekeci de çok ciddi belirtisinin olmadan koronavirüse yakalandığını fark ettiğini söyleyerek, "Daha önce takip ettiğim koronavirüs dolayısıyla vefat eden bir hastam oldu. Çok hafif sırt ağrım vardı. Bu durumdan şüphelenip tomografi çektirdim. Akciğerlerimde koronavirüs vakalarında ortaya çıkan belirtileri gördük. Koronavirüs olduğu netleşince tedaviye başladık. Ardından PCR testi oldum, fakat sonucunu beklemeden hastaneye yatıp tedavi sürecine geçtik. Testlerimiz tahmin ettiğimiz gibi pozitif geldi. 18 gün hastanede yattım, zorlu bir dönemdi. Bu süreçte ishal, ateş, koku alma gibi birçok belirtiler gerçekleşti. Doktor olsak dahi olayın nereye gideceğinin öngörülemediği bir dönemden geçtik, hafife alınacak bir salgın değil. Bu yüzden izolasyon ve karantina süreçlerinin ciddiye alınması gerekiyor" açıklamalarında bulundu.

"Çok kısa bir süre sonra tekrar geri gelip hastalara şifa vermeye çalışacağım"

Terekeci, hastanedeki hastaya temas ettikten sonra kendisinde bir şüphe hissetmeye başladığını vurgulayarak, "İlk 3 gün eve gittiğimde kendimi ayrı bir odaya aldım, izole ettim ve aileme yaklaşmadım. Bu sayede aileme yapılan testler negatif çıktı. Sağlık Bakanlığı çok iyi bir süreç yönetiyor. Bu süreçte ailemden uzak kalmam ve ne olacağını bilemem, belirsizlik insanı olumsuz etkiliyor. Bu hem tıbbi hem sosyal hem de ekonomik bir savaş. Bu savaşta hem yakınlarımızı hem tanımadığımız insanları düşünmemiz gerekiyor. İzolasyon ve karantina kurallarına uymamız gerekiyor. Aksi takdirde bu bir çığ gibi büyüyebilir. İkinci testim de negatif çıktı. Çok kısa bir süre sonra tekrar geri gelip hastalara şifa vermeye çalışacağım" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sağlık çalışanı çift düğün danslarını hastane'de yaptı
13 Nisan 2020 19:03		 İhbara giden polis ve sağlık ekiplerini şaşırtan sürpriz
12 Nisan 2020 22:41
Çevre temizliği yapan polis takdirle karşılandı
12 Nisan 2020 19:24		 Zabıta, yaşlı çiftin tarlasını sürdü
12 Nisan 2020 17:51
Prof. Dr. Akkoyunlu da koronavirüsü yendi
12 Nisan 2020 17:37		 Astsubay, tedavi ettiği köpeğin doğumunu da yaptırdı
12 Nisan 2020 17:26
Selin hemşireden tepki: Korona değil cehalet öldürecek
12 Nisan 2020 15:48		 Koronavirüs tedavisi gören Yargıtay üyesi iyileşti
12 Nisan 2020 13:29
THY'nin emekli kaptan pilotu, koronavirüsten hayatını kaybetti
12 Nisan 2020 12:37		 Sağlık çalışanları Koronavirüsle mücadeyi anlattı
12 Nisan 2020 11:58
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İHA, Süleyman Soylu haberini geri çekip, özür diledi
1000 TL nakit yardım almayanlar için yeni program! İşte detaylar
İstifa kararı öncesi Erdoğan ile Soylu arasındaki diyalog
Süleyman Soylu'dan ilk açıklama
7 ilimizin bazı bölgeleri karantinaya alındı
KPSS puanlarının bir kez kullanımına dair düzenleme yapılmalı
Açık cezaevlerinde 3 mahkum virüsten öldü
Altın'dan yeni rekor... Çeyrek altın 600 lirayı aştı
Korona korkusuyla, sürekli çamaşır suyuyla temizlik, ölüm getirdi
Bilim Kurulu Üyesi'nden umut veren açıklama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
corona virüs vaka sayısı 1
didem arslan'ın ispark çalışanına saldırması 3
küçükçekmece'de polise saldıran hainler 3
11.04.2020 Burcu Köksal'ın Tbmm'de yaptığı konuşma 3
gece 22.00 dan sonra marketlere,fırınlara akın edilmesi 3
yasağı önceden açıklasaydık büyük telaş olurdu 1
yasak bitimi olan 00.00'dan sonra sokağa akın etmek 2
Soylu'nun istifasinin kabul edilmemesi 3
insanların yokluğunda hayvanların şehirlere inmesi 1
mem.net sözlük cafe 1
SON İLANLAR
Karabük Üniversitesi 25 İşçi Alacak
Taşpınar Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım ilanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Dicle Üniversitesi sözleşmeli 65 sağlık personeli alacak
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam