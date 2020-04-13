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Dolar ve avroda gün sonu fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
 13 Nisan 2020 17:38
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Dolar ve avroda gün sonu fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 6,6820 6,6830 6,7900 6,7910
Avro 7,3170 7,3180 7,4090 7,4100
Sterlin 8,3140 8,3560 8,4700 8,5130
İsviçre Frangı 6,9090 6,9440 7,0060 7,0410
ANKARA
ABD Doları 6,6900 6,7400 6,7650 6,8150
Avro 7,3150 7,3750 7,3800 7,4400
Sterlin 8,2480 8,4510 8,3230 8,5260
Altının gramı 368,60 TL'ye yükseldi
Anadolu Ajansı
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