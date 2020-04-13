Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|13 Nisan 2020 17:38
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,6820
|6,6830
|6,7900
|6,7910
|Avro
|7,3170
|7,3180
|7,4090
|7,4100
|Sterlin
|8,3140
|8,3560
|8,4700
|8,5130
|İsviçre Frangı
|6,9090
|6,9440
|7,0060
|7,0410
|ANKARA
|ABD Doları
|6,6900
|6,7400
|6,7650
|6,8150
|Avro
|7,3150
|7,3750
|7,3800
|7,4400
|Sterlin
|8,2480
|8,4510
|8,3230
|8,5260
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