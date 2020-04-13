'Kamu bankaları 795 bin vatandaşımızın kredilerini öteledi'

Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak: Kamu Bankalarımız, kurumsal ve ticari işletmelerin 20 milyar 585 milyon TL tutarındaki kredi borcunu öteledi. 795 bin vatandaşımızın konut, ihtiyaç, araç kredisi ve kredi kartları için olan toplam 40,6 milyar TL'lik borcunu da öteledi.

Bakanımız Sn. @BeratAlbayrak:



Kamu Bankalarımız, kurumsal ve ticari işletmelerin 20 milyar 585 milyon TL tutarındaki kredi borcunu öteledi. 795 bin vatandaşımızın konut, ihtiyaç, araç kredisi ve kredi kartları için olan toplam 40,6 milyar TLlik borcunu da öteledi. pic.twitter.com/jtEgh06F5s T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) April 13, 2020