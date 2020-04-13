Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak.
|13 Nisan 2020 18:13
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Gündemin ilk sırasında koronavirüsle mücadele yer alıyor.Kabinenin haftalık olağan toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıya çalışmalarını sürdürdüğü Huber Köşkü'nden başkanlık etti. Toplantıda, koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemler detaylı biçimde ele alındı.
Salgına karşı hafta sonu 31 şehirde uygulanan sokağa çıkma yasağı ve alınan diğer tedbirlerin de toplantıda değerlendirildiği belirtildi.
Kabine toplantısında ayrıca, terörle mücadele, ulusal ve uluslararası gelişmelerin de ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sona eren toplantının ardından açıklama yapması bekleniyor.
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