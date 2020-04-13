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Japonya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 155 oldu

Japonya'da 5 kişinin daha korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 155'e yükseldi. Ülke genelinde toplam vaka sayısı ise 8 bin 400'e çıktı.
 13 Nisan 2020 18:17
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Japonya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 155 oldu

Japonya'da 5 kişinin daha korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 155'e yükseldi. Ülke genelinde toplam vaka sayısı ise 8 bin 400'e çıktı.

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan ve Japonya'da 7 eyalette OHAL ilan edilmesine neden olan korona virüs salgını, Japonya'da 5 kişinin daha hayatını kaybetmesine neden oldu. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, korona virüs neden ile ölenlerin sayısı 155'e yükseldi. Karantina gemisi Diamond Princess'in yolcularından yaşamını yitiren 12 kişi haricinde, Japonya genelindeki eyaletlerden 143 kişi korona virüs nedeni ile hayatını kaybetti. Yetkililer, bugün 91'i başkent Tokyo'da olmak üzere ülke genelinde doğrulanan 291 yeni vaka tespit edildiğini duyururken, ülkedeki toplam vaka sayısını 8 bin 400'e ulaştığını açıkladı.

Yetkililer, açıklanan toplam vaka sayısının içinde karantina gemisi Diamond Princess'ta bulunan 712 kişinin dahil olduğunu ifade etti.
İhlas Haber Ajansı
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