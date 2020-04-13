Japonya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 155 oldu
|13 Nisan 2020 18:17
|Yazdır
Japonya'da 5 kişinin daha korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 155'e yükseldi. Ülke genelinde toplam vaka sayısı ise 8 bin 400'e çıktı.
Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan ve Japonya'da 7 eyalette OHAL ilan edilmesine neden olan korona virüs salgını, Japonya'da 5 kişinin daha hayatını kaybetmesine neden oldu. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, korona virüs neden ile ölenlerin sayısı 155'e yükseldi. Karantina gemisi Diamond Princess'in yolcularından yaşamını yitiren 12 kişi haricinde, Japonya genelindeki eyaletlerden 143 kişi korona virüs nedeni ile hayatını kaybetti. Yetkililer, bugün 91'i başkent Tokyo'da olmak üzere ülke genelinde doğrulanan 291 yeni vaka tespit edildiğini duyururken, ülkedeki toplam vaka sayısını 8 bin 400'e ulaştığını açıkladı.
Yetkililer, açıklanan toplam vaka sayısının içinde karantina gemisi Diamond Princess'ta bulunan 712 kişinin dahil olduğunu ifade etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|KKTC'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi
13 Nisan 2020 18:42
|Çin'de koronavirüs aşısı için ikinci aşamaya geçildi
13 Nisan 2020 17:54
|ABD uçak gemisinde koronavirüsten ilk ölüm
13 Nisan 2020 17:29
|Suudi Arabistan, AA ve TRT'nin internet sitelerine erişimi engelledi
13 Nisan 2020 17:10
|ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 22 bini geçti
13 Nisan 2020 17:06
|İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 717 kişi öldü
13 Nisan 2020 16:44
|İran, son 2 haftanın en düşük koronavirüs vakasını gördü
13 Nisan 2020 15:49
|Hollanda'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 823'e yükseldi
13 Nisan 2020 15:35
|DSÖ: Koronavirüste 70 aşı çalışmasından 3'ü umut verici
13 Nisan 2020 14:30
|Dünyada koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 430 bini aştı
13 Nisan 2020 13:28