Borsa günü yatay tamamladı
|13 Nisan 2020 18:21
|Yazdır
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,07 değer kaybıyla 96.398,64 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 72,33 puan azalırken, toplam işlem hacmi 11,1 milyar lira olarak gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 1,59 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,97 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,16 ile ulaştırma, en çok gerileyen bankacılık oldu.
Gün içinde 97.312 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, kapanışa yakın ABD borsalarındaki gerilemeye paralel kazançlarını geri vererek günü yüzde 0,07 değer kaybıyla 96.398,64 puandan tamamladı.
Analistler, bu hafta Çin'de büyüme, ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yayımlanacak bazı verilerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinin gözlemleneceğini ifade etti.
Yarın, yurt dışında, Çin'de dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 95.500 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 100.000 seviyesinin gündeme geleceğini söyledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Çeyrek altın günü 600 TL'den tamamladı
13 Nisan 2020 17:45
|Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
13 Nisan 2020 17:38
|Altının gramı 368,60 TL'ye yükseldi
13 Nisan 2020 17:25
|Borsa günün ilk yarısında yükseldi
13 Nisan 2020 13:20
|Çeyrek altın ne kadar?
13 Nisan 2020 12:42
|Gün ortası döviz fiyatları
13 Nisan 2020 12:13
|Borsa güne düşüşle başladı
13 Nisan 2020 10:16
|Dolar güne sakin başladı
13 Nisan 2020 09:39
|Altın'dan yeni rekor... Çeyrek altın 600 lirayı aştı
13 Nisan 2020 09:33
|Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, dolar kaybettirdi
10 Nisan 2020 18:29