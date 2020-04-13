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KKTC'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 1 kişi daha korona virüs nedeni ile hayatını kaybederken, ölenlerin sayısı 4'e yükseldi
 13 Nisan 2020 18:42
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KKTC'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 1 kişi daha korona virüs nedeni ile hayatını kaybederken, ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ederken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'inde (KKTC) 1 kişi daha korona virüs nedeni ile hayatını kaybetti. Yetkililer, yaptığı açıklamada KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da bulunan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde korona virüs tedavisi gören 54 yaşındaki hastanın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıklarken, KKTC'de korona virüs nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e ulaştığını duyurdu. Yetkililer, KKTC'de 98 kişinin korona virüs nedeni ile hastanelerde tedavi altında olduğunu açıkladı.

Öte yandan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) ise toplam korona virüs vaka sayısı 633'e, hayatını kaybedenler ise 11'e ulaştı.
İhlas Haber Ajansı
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