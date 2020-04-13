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Bakan Kurum'dan deprem konutlarına ilişkin açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Söz verdiğimiz üzere 2020 yılı bitmeden Elazığ'da 20 bin 417, Malatya'da 4 bin 448 konutu bitirip vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturacağız
 13 Nisan 2020 18:53
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Bakan Kurum'dan deprem konutlarına ilişkin açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'daki vatandaşlar için yapımına devam edilen konutların bu yıl içerisinde teslim edileceğini bildirdi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kurum, şunları kaydetti:

"Elazığ depreminden sonra vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için başlattığımız çalışmaları koronavirüs tedbirlerini alarak sürdürüyoruz. Söz verdiğimiz üzere 2020 yılı bitmeden Elazığ'da 20 bin 417, Malatya'da 4 bin 448 konutu bitirip vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturacağız."
Anadolu Ajansı
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