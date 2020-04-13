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Kaymakam açıkladı... Turizmin en gözde ilçesinde hiç vaka yok

Kaş Kaymakamı Bülent Karacan, ilçede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görülmediğini bildirdi.
 13 Nisan 2020 19:46
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Kaymakam açıkladı... Turizmin en gözde ilçesinde hiç vaka yok

Kaş Kaymakamı Bülent Karacan, ilçede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görülmediğini bildirdi.

Karacan, kaymakamlığın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen virüsün dünyaya yayıldığını hatırlattı.

"Bugüne kadar Kaş ilçemizde şükürler olsun ki görülmemiştir." ifadesini kullanan Karacan, bu olumlu olayda en büyük katkının, vatandaşların kurallara uyması ve görev yapan kamu çalışanlarının gayret ve çabası olduğunu vurguladı.

Bundan sonraki süreçte de Kaş'ta virüsün görülmemesi için ilçe giriş ve çıkışlarında sıkı kontrollerin devam edeceğini belirten Karacan, şunları kaydetti:

"Dışarıdan gelecek komşularınızın, misafirlerinizin, yakınlarınızın izole edilmesi ve karantina kurallarına uymalarını hep birlikte sağlamamız, zaruri olmadıkça sokağa çıkmamamız, çıkıldığı zaman da sosyal mesafe kurallarına uymamız ve koruyucu tedbirleri almamız önem arz etmektedir. Sizlerin duyarlılığı bu şekilde devam ettiği müddetçe inşallah Kovid-19 ilçemize giremeyecektir. Sağlıklı ve güneşli günleri yine hep birlikte karşılamak dileğiyle evde kalın sağlıcakla kalın."
Anadolu Ajansı
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