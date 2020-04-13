1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MHP ile İYİ Parti milletvekili arasında gergin anlar

TBMM Genel Kurulunda infaz düzenlemesi görüşmelerinde Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile İYİ Parti Ankara milletvekili İbrahim Halil Oral arasında gerginlik yaşandı.
 13 Nisan 2020 19:28
Yazdır
MHP ile İYİ Parti milletvekili arasında gergin anlar

TBMM Genel Kurulunda infaz düzenlemesi görüşmelerinde Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile İYİ Parti Ankara milletvekili İbrahim Halil Oral arasında gerginlik yaşandı.

TBMM'de Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor. İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun Teklifi'nin 56'ncı maddesi üzerinde söz aldı. Oral, 'infaz yasasını muhalefet çıkartmıyor' eleştirilerine cevap vermek istedi. Bunun üzerine MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt oturduğu yerden Oral'a yönelik olarak, 'Yalan mı konuşuyoruz? Hala çıkarmıyorsun, hala konuşuyorsun işte" sözlerini kullandı.

Oral ise kendisinin kürsüye gelerek konuşmasını istedi. Enginyurt ise cevabını verdiğini ifade etti. Enginyurt ile Oral arasındaki sözlü gerginlik bir süre devam etti. TBMM Başkanvekili Sadi Süreyya Bilgiç, oturuma ara verdi. Oturuma verilen arada da gerginlik devam etti. Diğer milletvekillerinin araya girmesiyle gerginlik sona erdi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Başkan Şahin'den çağrı hattında güldüren diyalog
13 Nisan 2020 20:23		 İBB: Testi pozitif çıkan personel sayısı 433'e yükseldi
13 Nisan 2020 19:57
Erdoğan: Maske dağıtımında aksaklık var ama yokluktan değil
13 Nisan 2020 19:47		 Kaymakam açıkladı... Turizmin en gözde ilçesinde hiç vaka yok
13 Nisan 2020 19:46
Vali vatandaşları uyardı, maske dağıttı
13 Nisan 2020 19:35		 Açıklanan verilere göre 2 gündür vaka sayısı düşüyor
13 Nisan 2020 19:20
Kılıçdaroğlu'dan vatandaşları aşağılayan yazarlara tepki
13 Nisan 2020 19:16		 Erdoğan, Kampanya'ya yapılan bağış miktarını açıkladı
13 Nisan 2020 18:57
Bu hafta cumartesi, pazar da sokağa çıkmak yasak olacak
13 Nisan 2020 18:47		 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Süleyman Soylu' ve 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması
13 Nisan 2020 18:38
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İHA, Süleyman Soylu haberini geri çekip, özür diledi
1000 TL nakit yardım almayanlar için yeni program! İşte detaylar
İstifa kararı öncesi Erdoğan ile Soylu arasındaki diyalog
Süleyman Soylu'dan ilk açıklama
7 ilimizin bazı bölgeleri karantinaya alındı
KPSS puanlarının bir kez kullanımına dair düzenleme yapılmalı
Açık cezaevlerinde 3 mahkum virüsten öldü
Altın'dan yeni rekor... Çeyrek altın 600 lirayı aştı
Korona korkusuyla, sürekli çamaşır suyuyla temizlik, ölüm getirdi
Bilim Kurulu Üyesi'nden umut veren açıklama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
e-devlet'ten sipariş verilen maskelerin henüz gelmemesi 1
penguen dansı 1
ermenistan'ın türkiye'den tıbbi malzeme istemesi 2
sokağa çıkma yasağından sonra evden çıkmayanlar 1
duygu özaslan 1
insanların yokluğunda hayvanların şehirlere inmesi 1
35 yaşındaki eczacı ismail durmuş'un corona virüsünden ölmesi 1
corona virüs vaka sayısı 1
22 yaşındaki öğrencinin corona virüsünden ölmesi 2
yozgat 4
SON İLANLAR
Karabük Üniversitesi 25 İşçi Alacak
Taşpınar Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım ilanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Dicle Üniversitesi sözleşmeli 65 sağlık personeli alacak
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam