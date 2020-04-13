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Vali vatandaşları uyardı, maske dağıttı

ARDAHAN Valisi Mustafa Masatlı, koronavirüs tedbirleri kapsamında kent merkezinde incelemelerde bulunarak maskesiz gezenleri uyardı ve maske dağıttı.
 13 Nisan 2020 19:35
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Vali vatandaşları uyardı, maske dağıttı

ARDAHAN Valisi Mustafa Masatlı, koronavirüs tedbirleri kapsamında kent merkezinde incelemelerde bulunarak maskesiz gezenleri uyardı ve maske dağıttı.

Vali Masatlı, koronavirüs tedbirleri kapsamında kent merkezinde incelemelerde bulunarak maskesiz gezen vatandaşları maske takmaları yönünde uyardı. Toplum sağlığı için maske takmanın önemine değinen Vali Masatlı, 'maskemiz yok' diyen bazı vatandaşlara ise korumalarıyla maske gönderdi.

Vali Masatlı, Bu süreçte herksin maske takması önemli. Toplum sağlığı için buna dikkat etmeliyiz. Çalışırken çarşıda gezerken maske takma kuralına uymaya davet ediyorum" dedi.
DHA
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