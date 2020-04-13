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14 günlük karantina süresi dolan 145 kişi tahliye edildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çeşitli ülkelerden getirildikleri Burdur'da yerleştirildikleri yurttaki karantina sürecini tamamlayan vatandaşlar, halk oyunuyla memleketlerine uğurlandı.
 13 Nisan 2020 19:38
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14 günlük karantina süresi dolan 145 kişi tahliye edildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çeşitli ülkelerden getirildikleri Burdur'da yerleştirildikleri yurttaki karantina sürecini tamamlayan vatandaşlar, halk oyunuyla memleketlerine uğurlandı.

Kovid-19 nedeniyle alınan tedbirler kapsamında çeşitli ülkelerden getirilen ve Fereli Sinan Efendi KYK Erkek Yurdu'na yerleştirilen 145 kişinin karantina süreci tamamlandı.

Yurt personeli, çıkış işlemleri öncesi karantinadan çıkanlara moral vermek için Burdur yöresine ait halk oyunu oynadı. Bu sırada yurtta kalan bazı vatandaşlar, oyun havasını pencerelerden izledi, alkış tuttu.

Yurttan ayrılanlardan bazıları karantinada geçirdikleri süre içinde kendilerine sunulan hizmet ve yakın ilgiden dolayı duydukları memnuniyeti görevlilere ifade etti.

Yetkililerin sosyal mesafe kuralına dikkat ederek uğurladığı 145 kişi, sağlık kontrollerinin ardından 11 araçla memleketlerine uğurlandı.
Anadolu Ajansı
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