Erdoğan: Maske dağıtımında aksaklık var ama yokluktan değil
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Ücretsiz maske dağıtımını çeşitli kanallardan sürdürüyoruz. Bazı aksaklıklar olabilir ama önemli olan bu aksaklığın yokluktan olmamasıdır." dedi.
|13 Nisan 2020 19:47
|Yazdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans ile yapılan kabine toplantısının ardından açıklama yaptı.
Erdoğan şunları söyledi:
"Ücretsiz maske dağıtımını çeşitli kanallardan sürdürüyoruz. Bazı aksaklıklar olabilir ama önemli olan bu aksaklığın yokluktan olmamasıdır. Her vatandaşa ücretsiz maske dağıtımı uygulamamız sürüyor. Kurumlarımız maske üretimine hız veriyor. Sağlık kurumlarımız salgınla mücadele edecek kapasitededir"
Pek çok ülkede maske gibi en basit ürünlerin sağlık personeli için bile temininde zorluk çekiliyor. Vatandaşlarımızın bireysel sağlık ve temizlik malzemesi temininde sıkıntı yaşamıyoruz.
14 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Başkan Şahin'den çağrı hattında güldüren diyalog
13 Nisan 2020 20:23
|İBB: Testi pozitif çıkan personel sayısı 433'e yükseldi
13 Nisan 2020 19:57
|Kaymakam açıkladı... Turizmin en gözde ilçesinde hiç vaka yok
13 Nisan 2020 19:46
|Vali vatandaşları uyardı, maske dağıttı
13 Nisan 2020 19:35
|MHP ile İYİ Parti milletvekili arasında gergin anlar
13 Nisan 2020 19:28
|Açıklanan verilere göre 2 gündür vaka sayısı düşüyor
13 Nisan 2020 19:20
|Kılıçdaroğlu'dan vatandaşları aşağılayan yazarlara tepki
13 Nisan 2020 19:16
|Erdoğan, Kampanya'ya yapılan bağış miktarını açıkladı
13 Nisan 2020 18:57
|Bu hafta cumartesi, pazar da sokağa çıkmak yasak olacak
13 Nisan 2020 18:47
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Süleyman Soylu' ve 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması
13 Nisan 2020 18:38