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Erdoğan: Maske dağıtımında aksaklık var ama yokluktan değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Ücretsiz maske dağıtımını çeşitli kanallardan sürdürüyoruz. Bazı aksaklıklar olabilir ama önemli olan bu aksaklığın yokluktan olmamasıdır." dedi.
 13 Nisan 2020 19:47
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Erdoğan: Maske dağıtımında aksaklık var ama yokluktan değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans ile yapılan kabine toplantısının ardından açıklama yaptı.

Erdoğan şunları söyledi:

"Ücretsiz maske dağıtımını çeşitli kanallardan sürdürüyoruz. Bazı aksaklıklar olabilir ama önemli olan bu aksaklığın yokluktan olmamasıdır. Her vatandaşa ücretsiz maske dağıtımı uygulamamız sürüyor. Kurumlarımız maske üretimine hız veriyor. Sağlık kurumlarımız salgınla mücadele edecek kapasitededir"

Pek çok ülkede maske gibi en basit ürünlerin sağlık personeli için bile temininde zorluk çekiliyor. Vatandaşlarımızın bireysel sağlık ve temizlik malzemesi temininde sıkıntı yaşamıyoruz.
Memurlar.Net
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