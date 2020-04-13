İBB: Testi pozitif çıkan personel sayısı 433'e yükseldi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 'SÜLEYMAN SOYLU' VE 'SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI' AÇIKLAMASI Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hafta sonu için alınan 31 ildeki sokağa çıkma yasağı da bu tedbirlerden biridir. İlk saatlerde yaşanan gereksiz kargaşanın bir daha tekrar etmemesi için gereken tedbiri alacağız" dedi. Erdoğan, bu hafta sonu da sokağa çıkma yasağı uygulanacağını söyledi.