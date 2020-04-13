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İBB: Testi pozitif çıkan personel sayısı 433'e yükseldi

İBB'den yapılan açıklamada, "Covid 19 testi pozitif çıkan personel sayımız bugün itibariyle 433'e yükselmiştir" ifadelerine yer verildi.
 13 Nisan 2020 19:57
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İBB: Testi pozitif çıkan personel sayısı 433'e yükseldi

İBB'den yapılan açıklamada, "Covid 19 testi pozitif çıkan personel sayımız bugün itibariyle 433'e yükselmiştir" ifadelerine yer verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki; Covid 19 testi pozitif çıkan personel sayımız bugün itibariyle 433'e yükselmiştir.

Ulaştırmada görevli çalışma arkadaşımız Ahmet Hakan Fenerci'yi de maalesef salgın nedeniyle kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine ve İBB ailemize başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verdi.
İhlas Haber Ajansı
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