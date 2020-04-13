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Koronavirüs tanısı konan hasta intihar etti
Koronavirüs tanısı konan Nepal uyruklu Dhan Kumar Chamling Rai, tedavi gördüğü hastanenin camından atlayarak intihar etti.
|13 Nisan 2020 20:07
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Koronavirüs tanısı konan Nepal uyruklu Dhan Kumar Chamling Rai, tedavi gördüğü hastanenin camından atlayarak intihar etti.
Alınan bilgiye göre, Arnavutköy Devlet Hastanesinde Kovid-19 testi yapılan 40 yaşındaki Nepal uyruklu Rai'nin, 8 Nisan'da hastaneye yatışı yapıldı.
Test sonucu pozitif çıkan Rai, sabah saatlerinde, 2. katta kaldığı odanın camını kırarak atladı. Hastanenin otoparkına düşen hastaya, olayı gören sağlık ekipleri müdahale etti.
Rai, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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