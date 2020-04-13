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Belediye başkanının evine silahlı saldırı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Özburun beldesinin Belediye Başkanı Şahin Şener'in evine silahlı saldırı düzenlendi.
 13 Nisan 2020 20:15
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Belediye başkanının evine silahlı saldırı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Özburun beldesinin Belediye Başkanı Şahin Şener'in evine silahlı saldırı düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre, dün gece Şener'in evine kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişilerce ateş edildi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıyla ilgili jandarma ekiplerinin soruşturma başlattı.
İhlas Haber Ajansı
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