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Öğretim görevlisinden tavukları telef olan kadına yardım eli

Erzurum'da geçtiğimiz cuma günü kümesine giren vaşak tarafından 19 tavuğu telef olan Mümine Vural'a yardım eli İstanbul'dan geldi.
 13 Nisan 2020 20:27
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Öğretim görevlisinden tavukları telef olan kadına yardım eli

Erzurum'da geçtiğimiz cuma günü kümesine giren vaşak tarafından 19 tavuğu telef olan Mümine Vural'a yardım eli İstanbul'dan geldi.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Ormancılık Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Ergün Bacak, mağduriyet yaşayan yaşlı kadına 20 tavuk gönderdi.

Haberi ulusal medyada gördükten sonra Mümine Vural'ın yaşadığı Oltu ilçesine bağlı Halitpaşa mahallesi muhtarı Orhan Kul'u arayan Bacak, Mümine Vural'ın zararını karşılamak için gönüllü olduğunu ifade etti. 20 tavuk alınması için mahalle muhtarı Orhan Kul'a nakit para gönderen öğretim görevlisi Bacak, muhtar aracılığıyla tavukların Mümine Vural'a teslim edilmesini sağladı.

Zararının karşılanmasından ötürü mutluluk duyduğunu ifade eden Mümine Vural, Ergün Bacak ve mahalle muhtarı Orhan Kul'a teşekkür etti.
Anadolu Ajansı
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