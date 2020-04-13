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DSÖ'den sevindiren haber geldi: İnsan testlerine başlandı

DSÖ farklı ülkelerden 70 aşı çalışmasının bulunduğu bilgisini paylaştı. Örgütün açıklamasına göre bir çalışma Faz 2, iki çalışma ise Faz 1 test aşamasına geçmiş durumda. Koronavirüsle mücadele umut olacak aşının 2021 yılında çıkması bekleniyor.
 13 Nisan 2020 20:31
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DSÖ'den sevindiren haber geldi: İnsan testlerine başlandı

Çin'in Wuhan kentinde başlayan koronavirüs salgını tüm dünyada etkili olan bir pandemiye dönüştü. Dünyanın dört bir yanından araştırmacılar salgını önleyecek aşıyı geliştirmek için çalışmalar yapıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yaklaşık 2 milyon insanı etkileyen ve 114 binden fazla insanın ölümüne sebep olan Covid-19 salgınındaki son gelişmeleri paylaştı.

DSÖ'nün açıkladığı son rapora göre dünya genelinde 70 farklı aşı çalışması yapılıyor. Bu 70 çalışmadan ise üçü insanlı testlere başladı. ABD'deki Moderna ve Inovio Pharmaceuticals adlı şirketlerin çalışmaları insan testlerinde ilk aşamaya geçmiş durumda.

NTV'de yer alan bilgiye göre salgının merkezi Çin'deki Beijing Teknoloji Enstitüsü ve Hong Kong merkezli CanSino Biologics şirketinin ortak geliştirdiği aşı ise insan testlerinde ikinci aşamaya geçti.

CanSino mart ayında yaptığı açıklamada Çinli yetkilierden insanlı testlerin başlaması için onay aldıklarını duyurmuştu.

İrili ufaklı onlarca şirket aşının geliştirilmesi için çalışmalar yapıyor.

İlaç devleri Pfizer ve ve Sanofi gibi şirketlerin de klinik öncesi aşamada olduğu belirtildi.

Avustralyalı araştırmacılar da klinik testlerden birkaç hafta uzakta olduklarını duyurdu.

Koronavirüs aşısının geliştirilmesinin 2021'i bulacağı belirtiliyor.
NTV
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