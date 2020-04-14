İşletmede mesleki eğitim gören öğrenciler ile çırak öğrencilerin SGK ve ücretleri konusunda açıklamalar

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 02.04.2020 tarih ve 6097796 sayılı yazıları ve 07.04.2020 tarih ve 6204493 sayılı yazılarıyla işletmede mesleki eğitim gören öğrenciler ile çırak öğrencilerin SGK ve ücretleri konusunda açıklamalarda bulundu.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kuramlarında öğrenim gören öğrenci/çırak öğrencilerin 28 Mart-30 Nisan 2020 tarihleri arasında;

İşletmelerde mesleki eğitim/staj durumları "MEB'den, işletmelerde staja giden öğrenciler için açıklama" haberimizde yer alan Personel Genel Müdürlüğünün 26.03.2020 tarihli ve 5906495 sayılı yazısı hükümlerine göre değerlendirilecek.

Öğrenci/çırak öğrencilerin, öğrencilik hakları devam ettiği sürece 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25. maddesi kapsamında SGK primleri ödenecektir.

Öğrenci/çırak öğrencilere ücret ödediğini belgelendiren işletmelere, 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununun Geçici 12. maddesi kapsamında Devlet Katkısı Ödemeleri yapılacaktır.

Öğrenci/çırak öğrencilere ücret ödemelerinin ise salgın nedeniyle olağanüstü gelişmelerin yaşandığı göz önünde bulundurularak ilgili kurumlarınca öğrenci/çırak öğrenci lehine değerlendirilecektir.

Tatil süresinin uzaması durumunda yeni bir talimat verilmediği sürece aynı doğrultuda işlem yapılmaya devam edilecektir.

Ahmet KANDEMİR