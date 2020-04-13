1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dünya genelindeki vaka sayısı 2 Milyona yaklaştı

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 900 bini aştı.
 13 Nisan 2020 20:52
Yazdır
Dünya genelindeki vaka sayısı 2 Milyona yaklaştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı dünya genelinde 1 milyon 900 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 903 bin 73'e ulaştı.

En çok vaka görülen ülke 573 bin 827 ile ABD oldu, bu ülkeyi 169 bin 469 vakayla İspanya, 159 bin 516 ile İtalya, 136 bin 779 ile Fransa, 128 bin 92 ile Almanya ve 88 bin 621 ile İngiltere izledi.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 82 bin 160 vaka kayda geçti.

Vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler şöyle sıralandı:

"İran (73 bin 303), Türkiye (61 bin 49), Belçika (30 bin 589), Hollanda (26 bin 551), İsviçre (25 bin 688), Kanada (25 bin 546), Brezilya (22 bin 720), Rusya (18 bin 328), Portekiz (16 bin 934), Avusturya (14 bin 37), İsrail (11 bin 235), İsveç (10 bin 948), İrlanda (10 bin 647) Güney Kore (10 bin 537) ve Hindistan (10 bin 453)."

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde geçen yıl aralıkta ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 210 ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

Salgın nedeniyle dünya genelinde 118 bin 362 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan 439 bin 72 kişi ise iyileşti. Hala 1 milyon 345 bin 639 kişinin tedavisi devam ediyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İngiltere'de karantina uygulaması devam edecek
13 Nisan 2020 22:02		 Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 440 bini aştı
13 Nisan 2020 21:21
İngiltere'de kısmi karantina uygulamaları devam edecek
13 Nisan 2020 21:04		 Fransa'da son 24 saatte 574 hasta hayatını kaybetti
13 Nisan 2020 20:48
Putin'den koronavirüs itirafı: Durum kötüye gidiyor
13 Nisan 2020 20:06		 Libya'da kritik gelişme! İki şehir Hafter'den alındı
13 Nisan 2020 20:03
İtalya'da son 24 saatte 566 hasta hayatını kaybetti
13 Nisan 2020 19:13		 KKTC'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi
13 Nisan 2020 18:42
Japonya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 155 oldu
13 Nisan 2020 18:17		 Çin'de koronavirüs aşısı için ikinci aşamaya geçildi
13 Nisan 2020 17:54
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İHA, Süleyman Soylu haberini geri çekip, özür diledi
1000 TL nakit yardım almayanlar için yeni program! İşte detaylar
7 ilimizin bazı bölgeleri karantinaya alındı
İstifa kararı öncesi Erdoğan ile Soylu arasındaki diyalog
Süleyman Soylu'dan ilk açıklama
IMF açıklaması sonrasında, altın 370 TL sınırını geçti
KPSS puanlarının bir kez kullanımına dair düzenleme yapılmalı
Açık cezaevlerinde 3 mahkum virüsten öldü
Altın'dan yeni rekor... Çeyrek altın 600 lirayı aştı
Bilim Kurulu Üyesi'nden umut veren açıklama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mem.net sözlük cafe 1
e-devlet'ten sipariş verilen maskelerin henüz gelmemesi 1
insanların yokluğunda hayvanların şehirlere inmesi 1
35 yaşındaki eczacı ismail durmuş'un corona virüsünden ölmesi 1
sokağa çıkma yasağından sonra evden çıkmayanlar 1
yasak bitimi olan 00.00'dan sonra sokağa akın etmek 3
Soylu'nun istifasinin kabul edilmemesi 4
didem arslan'ın ispark çalışanına saldırması 2
yasağı önceden açıklasaydık büyük telaş olurdu 1
söylemek isteyip de söyleyemediklerim 1
SON İLANLAR
Karabük Üniversitesi 25 İşçi Alacak
Taşpınar Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım ilanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Dicle Üniversitesi sözleşmeli 65 sağlık personeli alacak
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam