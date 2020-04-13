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İngiltere'de kısmi karantina uygulamaları devam edecek

Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Kovid-19 kaynaklı can kaybının 11 bin 329'a çıktığı İngiltere'de hala zirvenin görülmediğini söyledi
 13 Nisan 2020 21:04
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İngiltere'de kısmi karantina uygulamaları devam edecek

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan kısmi karantinanın kaldırılmasının düşünülmediği bildirildi.

Dışişleri Bakanı Dominic Raab, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, salgında hala zirvenin görülmediğini söyledi.

Mevcut karantina kısıtlamalarının etkilerinin ele alınması için Bilimsel Danışma Heyetinin toplanacağını belirten Raab, "Şu anda yürürlükte olan önlemlerde herhangi bir değişiklik yapmayı düşünmüyoruz ve bu tür değişikliklerin güvenli olduğundan emin olana kadar da bunu yapmayacağız." dedi.

Kısıtlamaları çok erken hafifletmenin ikinci dalgaya yol açabileceği uyarısında bulunan Raab, hükümetin bir çıkış stratejisi bulunmadığı yönündeki iddialarının sorulması üzerine "sosyal mesafe önlemlerinin" önemine vurgu yapmakla yetindi.

- Önlemler

İngiltere'de 23 Mart'ta 3 haftalığına alınan kararlara göre, vatandaşlar ancak temel ihtiyaçlar için alışverişe gitmek, tek başına veya hane halkıyla günde bir kez spor yapmak, ihtiyacı olanlara yardım etmek ve işe gitmek için sokağa çıkabiliyor.

Ayrıca eczaneler ve marketler harici tüm ticari işletmeler kapatılırken, cenaze törenleri hariç tüm sosyal etkinliklere de yasak getirilmiş durumda.

Ülkede salgında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 717 artarak 11 bin 329'a yükselmişti.

Anadolu Ajansı
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