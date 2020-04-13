Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi taburcu oldu
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi Seda Akkul korona virüs tedavisi sonucu taburcu oldu.
|13 Nisan 2020 21:08
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Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi Seda Akkul, korona virüs tedavilerinin ardından alkışlarla hastaneden taburcu oldu.
Korona virüs tedavisi gören ünlü sunucu Burak Akkul, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaşarak kendisinin ve eşi Seda Akkul'un hastalığı yendiğini duyurmuştu. Akkul ve tedavilerinin ardından alkışlar eşliğinde hastaneden taburcu oldu. Sosyal medyada paylaştığı videoda Akkul, "Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Özverinizden dolayı ayırmadan hemşiresinden doktoruna kadar emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Sağlığımızı da, varlığımızı da size borçluyuz" dedi.
Burak Akkul'un eşi Seda Akkul da videoda sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
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