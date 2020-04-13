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Dışişleri: Yunanistan'ın iddiaları gerçekleri çarpıtma amaçlı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Yunanistan'ın Göçten Sorumlu Bakanı Notis Mitarakis'in ülkemizin Covid-19 salgınını bahane ederek 18 Mart Mutabakatını uygulamadığı yönündeki sözleri, bu ülkenin sığınmacılara karşı işlediği suçları bastırma güdüsüyle söylenmiş, gerçekleri çarpıtma amaçlı iddialardır" dedi.
 13 Nisan 2020 21:12
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Dışişleri: Yunanistan'ın iddiaları gerçekleri çarpıtma amaçlı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Yunanistan'ın Göçten Sorumlu Bakanı Notis Mitarakis'in ülkemizin Covid-19 salgınını bahane ederek 18 Mart Mutabakatını uygulamadığı yönündeki sözleri, bu ülkenin sığınmacılara karşı işlediği suçları bastırma güdüsüyle söylenmiş, gerçekleri çarpıtma amaçlı iddialardır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un Yunanistan'ın Göçten Sorumlu Bakanı Notis Mitarakis'in Ethos gazetesindeki iddiaları hakkındaki soruya verdiği cevapta, "Yunanistan'ın Göçten Sorumlu Bakanı Notis Mitarakis'in ülkemizin Covid -19 salgınını bahane ederek 18 Mart Mutabakatını uygulamadığı yönündeki sözleri, bu ülkenin sığınmacılara karşı işlediği suçları bastırma güdüsüyle söylenmiş, gerçekleri çarpıtma amaçlı iddialardır.

Türkiye 18 Mart Mutabakatı çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirmiştir. Bu sayede Avrupa'ya yasadışı geçişler yüzde 92 oranında azalmıştır. Bu kapsamda yükümlülüklerini yerine getirmeyen ise Avrupa Birliği'dir.

18 Mart Mutabakatı çerçevesinde, ülkemiz Yunanistan adalarına ulaşan sığınmacılardan sadece uluslararası koruma başvurusu reddedilenler veya uluslararası korumaya ihtiyacı olmayanların geri dönüşünü kabul etmektedir. Bugüne kadar, bu şartlara uygun 2 bin 139 düzensiz göçmen Yunanistan'dan geri alınmıştır" ifadelerine yer verdi.

"Yunanistan'a önerimiz, sığınmacı kamplarında salgın nedeniyle insani felaket yaşanmaması için acil tedbir alması ve sığınmacıların yaşam ve sağlık hakkına saygı göstermesidir"

Sözcü Aksoy, "Yunanistan ise AB kurucu anlaşmalarına ve uluslararası yükümlülüklerine aykırı olarak sığınma başvurularını 1 ay süreyle askıya almış olup, sığınmacıları kayıt altına almadan ve iltica başvurularını dahi değerlendirmeden 18 Mart Mutabakatına aykırı olarak ülkemize göndermeye çalışmaktadır. Yunanistan'ın yeni iltica yasasının uluslararası standartlara ve AB direktiflerine uygun olmadığı yönündeki eleştirileri uluslararası örgütler tarafından da açıkça ortaya konulmuştur.

Öte yandan, tüm dünyada Covid-19 salgını nedeniyle kamu sağlığını ve güvenliğini korumak üzere tedbirler alınmaktadır. Nitekim Avrupa Birliği, 18 Mart Mutabakatının önemli bir unsuru olan yeniden yerleştirme programını kamu sağlığını korumak için geçici süreyle askıya almıştır. Ülkemiz de aynı gerekçeyle 18 Mart Mutabakatında öngörülen geri alımları geçici olarak durdurmuş ve bunu Yunan makamlarına bildirmiştir.

Yunanistan'daki sığınmacı kamplarının içler acısı durumu ve bu konuda Türkiye'yi örnek alması gerektiği kamplarımızı inceleyen bir Yunan gazeteci tarafından da dile getirilmiştir. Yunanistan'a önerimiz, sığınmacı kamplarında salgın nedeniyle insani felaket yaşanmaması için acil tedbir alması ve sığınmacıların yaşam ve sağlık hakkına saygı göstermesidir" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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