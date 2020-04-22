Sözleşmeli öğretmen ücretlerinin tespitinde, resmi veya özeldeki hizmet süreleri dikkate alınır mı?

"Sözleşmeli öğretmen maaşları neden farklı ödeniyor?" haberimizde sözleşmeli öğretmen maaşları hakkında illerde farklı ödemeler yapıldığından "Milli Eğitim Bakanlığının konuyu açıklayıcı bir emri tüm il mili eğitim müdürlüklerine göndermesi gerekmektedir." şeklinde tespitte bulunmuştuk.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 21.02.2020 tarih ve 3896971 sayılı yazılarıyla Sözleşmeli Öğretmen Ücretlerine açıklık getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edilenlerin ücretlerinin tespitinde daha önce resmi ve özel sektörde görev yaptıkları sürelerin dikkate alınıp alınamayacağı ile sözleşmeli öğretmenlere ödenecek olan güncel sözleşme ücretlerinin bildirilmesi talebi üzerine aşağıdaki açıklamalarda bulunmuştur.

Bilindiği gibi Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında; "Sözleşmeli personelin ücreti; pozisyon unvanı, bu unvana ilişkin eğitim düzeyi, kamu kurum ve kuruluşlarında aynı kadro veya pozisyon unvanında geçen hizmet süresi dikkate alınarak tespit edilir."hükmüne yer verilmiştir.

Bu çerçevede, Bakanlığımızda sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edilenlerin ücretlerinin tespitinde, yalnızca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli öğretmen pozisyonunda; geçen hizmet sürelerinin değerlendirilmesi mümkün olup bu kapsamın dışındaki hizmet sürelerinin sözleşme ücretinin tespitinde değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, Bakanlığımız eğitim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında görev yapan sözleşmeli öğretmenlere ödenecek ücretlere yönelik değişen katsayı farkı esas alınarak bilgi amaçlı olarak hazırlanan örnek bordrolar, 08.01.2020 tarihinde 81 il milli eğitim müdürlüğüne elektronik posta ekinde gönderilmiştir.

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR