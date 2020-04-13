YÖK Başkanı, rektörlerle koronavirüs sürecini konuştu
|13 Nisan 2020 21:17
|Yazdır
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, hastanelere sahip üniversitelerin rektörleriyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecini değerlendirdi.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin yeni koronavirüs küresel salgını ile topyekun mücadelesinde üstün gayret gösteren sağlık kuruluşları arasında önemli yeri olan üniversite hastanelerinin bağlı bulunduğu üniversitelerin rektörleri ile video konferans gerçekleştirdiklerini" bildiren Saraç, "Gün boyu süren toplantıda, üniversite hastanelerimizin sürece ilişkin sundukları katkılar ile sorunlarını ve çözüm önerilerini ele aldık. Faydalı bir toplantı oldu." ifadesini kullandı.
1- Yeni Koronavirüs Küresel Salgını ile ülkemizin topyekün mücadeledesinde üstün gayret gösteren sağlık kuruluşlarımız arasında önemli yeri olan "üniversite hastanelerimizin" bağlı olduğu üniversitelerimizin rektörleri ile bir video konferans gerçekleştirdik.M. A. Yekta Saraç (@yekta_sarac) April 13, 2020
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|YDU derslerini çevrimiçi kitlelerin erişimine ücretsiz açtı
12 Nisan 2020 15:04
|Öğretmen ve veliler 'online veli toplantısı'nda buluştu
09 Nisan 2020 22:37
|Rektör, koronavirüsü izole eden profesörü tebrik etti
07 Nisan 2020 21:52
|YÖK Başkanı: Öğrencilere eğitimde eş zamanlı farklı seçenekler sunuyoruz
05 Nisan 2020 15:44
|Açıköğretim öğrencileri evlerinde sosyalleşiyor
04 Nisan 2020 16:21
|LGS ve YKS hazırlık öğrencilerine 'canlı sınıf' dönemi
03 Nisan 2020 13:27
|LGS'de Matematik belirleyici olacak
02 Nisan 2020 11:03
|Veliler için 11 altın öneri, yetişkinler ne yapmalı?
31 Mart 2020 18:48
|MEB, EBA'da canlı sınıfla eğitime hazırlanıyor
29 Mart 2020 16:43
|Eğitim uzmanları: Krizi fırsata çevirin
28 Mart 2020 09:30