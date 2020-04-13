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Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 440 bini aştı

 13 Nisan 2020 21:21
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Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 440 bini aştı

Dünyada yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 440 binin üzerine çıktı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada 440 bin 273 kişi virüsü yenmeyi başardı.

İyileşen vaka sayısı en fazla Çin'de görülürken, ülkede Kovid-19'a yakalanan 77 bin 663 kişi sağlığına kavuştu.

Çin'den sonra en fazla vakanın iyileştiği ülkeler ise sırasıyla İspanya (64 bin 727), Almanya (64 bin 300), İran (45 bin 983), İtalya (35 bin 435), ABD (33 bin 907) ve Fransa (27 bin 718) oldu.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 906 bin 892'ye ulaşırken, virüs nedeniyle 118 bin 490 kişi hayatını kaybetti. Halen tedavi gören 1 milyon 348 bin 129 aktif enfekte vaka bulunuyor.
Anadolu Ajansı
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