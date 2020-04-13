Koronavirüsü yenen sağlık personeli yaşadıklarını anlattı

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Biriminde görevli Acil Tıp Teknisyeni ve UMKE gönüllüsü Selin Telo, salgınla mücadele döneminde vatandaşları evde kalmaya çağırdı.

Koronavirüsü yenen sağlık personeli Selin Telo yaşadıklarını anlattı

Telo, hastalığın tespiti ve tedavi sürecinde yaşadıklarını AA muhabirine gönderdiği video aracılığıyla anlattı.

Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Hundi Hatun Öğrenci Yurdu'nda görev yaptığı süreçte, hastalık belirtileri üzerine yaptırdığı testlerin pozitif çıktığını anlatan Telo, ilk belirtilerin eklem ve baş ağrısıyla başladığını, daha sonra yüksek ateş ve nefes darlığı yaşadığını söyledi.

Kırklareli Devlet Hastanesi'nde izolasyon alanında gerekli tetkiklerin yapıldığını ve tomografi çekildiğini dile getiren Telo, akciğerinde şüpheli görüntü üzerine tedaviye başlandığını belirterek, "Gerçekten çok güzel bir ekip karşıladı beni. Göğüs hastalıkları ve enfeksiyon hastalıkları uzmanlarımız ile orada çalışan tüm sağlık personeli ve diğer personelimiz çok ilgiliydi. Kurum müdürlerimiz, Sayın Valimiz desteklerini hiçbir zaman üzerimden eksik etmedi." dedi.

Herhangi bir kronik hastalığının olmadığını ifade eden Telo, "Yaşım da genç. Aklımda kötü bir senaryo hiç oluşturmadım. Tabii ki sosyal medya ve basında gördüğümüz şeyler bizi korkutuyor. Hepimiz psikolojik olarak zor süreç geçiriyoruz. Hasta olmasak da hastaları duyduğumuz zaman bundan etkileniyoruz." diye konuştu.

"İki kızıma kavuşmanın ümidiyle günlerimi geçirdim"

Telo, hastalık sürecinde hiç kimsenin umutsuzluğa kapılmaması gerektiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bu, gerçekten çok zor bir süreç değil. Bunu kolay atlatabiliriz. Moral ve motivasyon gerçekten çok önemli. Sevdiklerinizin yanınızda olduğunu hissetmeniz çok güzel bir şey. Sürekli iyi şeyler, umutlu şeyler, güzel yarınlar düşünmek lazım. İki kızıma kavuşmanın ümidiyle günlerimi geçirdim. Çocuklarımın benim nerede olduğuma dair bir fikirleri yoktu, bilmiyorlardı. 'Anne hastalar nasıl oldu iyileştiler mi?' diye her gün arıyorlardı beni."

Telo, 9 günlük tedavisinin ardından virüsü bulaştırma riskine karşı kendisini 14 gün evinde izole ettiğini anlattı.

Türkiye'nin temiz bir ülke olduğunu ve bu salgına hazırlıklı yakalandığını vurgulayan Telo, "Üzüldüğüm şey ise en faydalı olabileceğim zamanda evimde izole oluyorum. Lütfen sizler bizim için evde kalın, bizler burada kalmak zorunda kalmayalım. Sağlık personeli olarak sizin yardımınıza en çok koşabileceğimiz zamanda evde kalmak gerçekten çok zor bizim için." ifadelerini kullandı.