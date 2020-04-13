CHP'li meclis üyesi koronavirüsten hayatını kaybetti
|13 Nisan 2020 21:41
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Ataşehir Belediye Meclis üyesi 27 yaşındaki CHP'li Uğurcan Demir, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle vefat etti. Demir'e plazma tedavisi uygulanması için donör aranıyordu.
Uğurcan Demir'in koronavirüse bağlı ölümünü CHP Ataşehir İlçe Başkanlığı sosyal medya hesaplarından yayınladığı bir mesajla duyurdu. Yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi: "Ataşehir Belediye meclis üyemiz Uğurcan Demir'in Covid 19 hastalığından dolayı vefat haberini üzülerek almış bulunmaktayız. Tüm sevenlerinin ve partimizin başı sağolsun."
GEÇEN HAFTA PLAZMA ARANMIŞTI
Ataşehir'de ikamet eden 26. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş mesajında şu ifadelere yer verdi: "Geçen hafta @halktvcomtr 'de anonsunu yaparak plazma aradığımız, Ataşehir Belediyesi Meclis Üyesi, henüz 27 yaşındaki kardeşimiz Uğurcan Demir'i kaybettik. #CoronaVirüs belasının aramızdan aldığı kardeşimize Allah'tan rahmet, büyük ailemize başsağlığı diliyorum."
Belediye Meclis Üyemiz Uğurcan Demiri, gencecik fidanımızı bugün Koronavirüsten kaybettik... Çok üzgünüm, kelimelerin boğazda düğümlendiği bir an yaşıyorum. Allah rahmet eylesin, ailesinin ve partimizin başı sağ olsun. Seni hiç unutmayacağız güzel yavrum... pic.twitter.com/bEiZ2GiRIJBattal İLGEZDİ (@battalilgezdi34) April 13, 2020
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