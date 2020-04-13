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CHP'li meclis üyesi koronavirüsten hayatını kaybetti

İstanbul'un Ataşehir İlçesi CHP'li Belediye Meclis Üyesi Uğurcan Demir, korona virüsü nedeniyle vefat etti. 27 yaşındaki Demir'e plazma tedavisi için donör aranıyordu.
 13 Nisan 2020 21:41
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CHP'li meclis üyesi koronavirüsten hayatını kaybetti

Ataşehir Belediye Meclis üyesi 27 yaşındaki CHP'li Uğurcan Demir, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle vefat etti. Demir'e plazma tedavisi uygulanması için donör aranıyordu.

Uğurcan Demir'in koronavirüse bağlı ölümünü CHP Ataşehir İlçe Başkanlığı sosyal medya hesaplarından yayınladığı bir mesajla duyurdu. Yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi: "Ataşehir Belediye meclis üyemiz Uğurcan Demir'in Covid 19 hastalığından dolayı vefat haberini üzülerek almış bulunmaktayız. Tüm sevenlerinin ve partimizin başı sağolsun."

GEÇEN HAFTA PLAZMA ARANMIŞTI

Ataşehir'de ikamet eden 26. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş mesajında şu ifadelere yer verdi: "Geçen hafta @halktvcomtr 'de anonsunu yaparak plazma aradığımız, Ataşehir Belediyesi Meclis Üyesi, henüz 27 yaşındaki kardeşimiz Uğurcan Demir'i kaybettik. #CoronaVirüs belasının aramızdan aldığı kardeşimize Allah'tan rahmet, büyük ailemize başsağlığı diliyorum."
Memurlar.Net
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