MEB'den ek ders ödemelerine dair yeni yazı
Milli Eğitim Bakanlığı, ek ders ödemelerine dair yeni bir yazı yayımladı
|13 Nisan 2020 21:52
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Memurlar.net olarak, Milli Eğitim Bakanlığının ek ders ödemeleri konulu, 13 Nisan 2020 tarihli yeni yazısını yayımlıyoruz.
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