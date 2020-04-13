Erdoğan: Hiçbir kesimi sahipsiz bırakmamakta kararlıyız
|13 Nisan 2020 21:57
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde atılan ve atılacak adımlarla hiçbir kesimi sahipsiz bırakmamakta kararlı olduklarını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstihdamı korumak, gelirini kaybeden vatandaşlarımıza sahip çıkmak, emeklilerimize destek vermek, esnafı ve sanatkarı ayakta tutmak, üretimi desteklemek için her önlemi alıyoruz. Attığımız ve atacağımız adımlarla hiçbir kesimi sahipsiz bırakmamakta kararlıyız." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, mesajında, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada bilgisini verdiği desteklerin yer aldığı bir görsel de paylaştı.
İstihdamı korumak, gelirini kaybeden vatandaşlarımıza sahip çıkmak, emeklilerimize destek vermek, esnafı ve sanatkarı ayakta tutmak, üretimi desteklemek için her önlemi alıyoruz.Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 13, 2020
Attığımız ve atacağımız adımlarla hiçbir kesimi sahipsiz bırakmamakta kararlıyız. pic.twitter.com/qbMqyQbAnV
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