İstanbu Valiliği'ne 39 motosiklet hediye edildi
|13 Nisan 2020 22:12
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Vefa Sosyal Destek çalışmalarında kullanılmak üzere Hz Hatice Vakfı tarafından 39 motosiklet hediye edildiğini ve bu motosikletlerden her ilçeye 1 adet teslim edildiğini duyurdu.
Vali Yerlikaya'nın video eşliğinde paylaştığı mesajı şöyle:
"Vefa Sosyal Destek çalışmaları için #HzHaticeVakfı tarafından 39 adet motosiklet hediye edildi. Her ilçemize 1 adet teslim ettik. İstanbul'da #VEFA ekiplerimizin hızına hız katacak motosikletler için, Vakıf Başkanı Alpay Tarhan bey ve tüm Vakıf Yönetimine teşekkür ediyorum."
Vefa Sosyal Destek çalışmaları için #HzHaticeVakfı tarafından 39 adet motosiklet hediye edildi.Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 13, 2020
Her ilçemize 1 adet teslim ettik.
İstanbul'da #VEFA ekiplerimizin hızına hız katacak motosikletler için, Vakıf Başkanı Alpay Tarhan bey ve tüm Vakıf Yönetimine teşekkür ediyorum.🏍 pic.twitter.com/y683jsdRdD
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