İletişim Başkanlığı, dünya'daki vaka sayısını açıkladı
Buna göre, dünya genelinde enfekte kişi sayısı 1 milyon 909 bini geçti, 118 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 440 binin üzerinde kişi iyileşti
|13 Nisan 2020 22:31
|Yazdır
İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.
Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 909 bini geçtiği, 118 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 440 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.
Ülkelere göre, saat 22.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:
|ÜLKE
|TOPLAM VAKA
|TOPLAM ÖLÜM
|TOPLAM TABURCU
|Türkiye
|61.049
|1.296
|3.957
|ABD
|577.332
|23.077
|33.907
|İtalya
|159.516
|20.465
|35.435
|İspanya
|169.496
|17.489
|64.727
|Fransa
|136.779
|14.967
|27.718
|Birleşik Krallık
|88.621
|11.329
|344
|İran
|73.303
|4.585
|45.983
|Belçika
|30.589
|3.903
|6.707
|Çin
|82.160
|3.341
|77.663
|Almanya
|128.208
|3.043
|64.300
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İşte Kılıçdaroğlu'nun yaptık dediği '1000 yataklı hastane'
13 Nisan 2020 23:19
|Günlük 50 liraya korona virüse meydan okuyorlar
13 Nisan 2020 23:13
|Meclis'te kavga çıktı, vekiller sosyal mesafe kuralını hiçe saydı
13 Nisan 2020 23:06
|AK Parti'den Süleyman Soylu'nun istifasına ilişkin açıklama
13 Nisan 2020 22:26
|Erdoğan: Hiçbir kesimi sahipsiz bırakmamakta kararlıyız
13 Nisan 2020 21:57
|Dışişleri: Yunanistan'ın iddiaları gerçekleri çarpıtma amaçlı
13 Nisan 2020 21:12
|Başkan Şahin'den çağrı hattında güldüren diyalog
13 Nisan 2020 20:23
|İBB: Testi pozitif çıkan personel sayısı 433'e yükseldi
13 Nisan 2020 19:57
|Erdoğan: Maske dağıtımında aksaklık var ama yokluktan değil
13 Nisan 2020 19:47
|Kaymakam açıkladı... Turizmin en gözde ilçesinde hiç vaka yok
13 Nisan 2020 19:46