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İletişim Başkanlığı, dünya'daki vaka sayısını açıkladı

Buna göre, dünya genelinde enfekte kişi sayısı 1 milyon 909 bini geçti, 118 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 440 binin üzerinde kişi iyileşti
 13 Nisan 2020 22:31
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İletişim Başkanlığı, dünya'daki vaka sayısını açıkladı

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 909 bini geçtiği, 118 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 440 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

Ülkelere göre, saat 22.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

ÜLKE TOPLAM VAKA TOPLAM ÖLÜM TOPLAM TABURCU
Türkiye 61.049 1.296 3.957
ABD 577.332 23.077 33.907
İtalya 159.516 20.465 35.435
İspanya 169.496 17.489 64.727
Fransa 136.779 14.967 27.718
Birleşik Krallık 88.621 11.329 344
İran 73.303 4.585 45.983
Belçika 30.589 3.903 6.707
Çin 82.160 3.341 77.663
Almanya 128.208 3.043 64.300
Anadolu Ajansı
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