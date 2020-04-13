Ünlü müzisyen Özkan Uğur'un acı günü
Özkan Uğur'un kendisi gibi müzisyen olan abisi Tarık Uğur hayatını kaybetti. Uğur, acı haberi sosyal medya hesabından verdi.
|13 Nisan 2020 22:41
|Yazdır
Özkan Uğur'un kendisi gibi müzisyen olan abisi Tarık Uğur hayatını kaybetti. Uğur, acı haberi sosyal medya hesabından verdi.
Ünlü müzisyen Özkan Uğur'un abisi Tarık Uğur, hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Uğur, "Canım abimi kaybettik, Allah rahmet eylesin.
Bana ilk tek manyetikli elektro gitarımı alarak müziğe başlamama vesile oldu. Bir anlamda hayat yolumu çizdi. Nur içinde yat abicim. Daima kalbimizde olacaksın. Başımız sağ olsun" dedi.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|'Turizmin başkenti' tarihinin en sakin günlerini yaşıyor
13 Nisan 2020 22:56
|Muhtar'dan 'zırnık yok' diyen belediye başkanına tepki
13 Nisan 2020 22:17
|Okulunu özleyen küçük Doğan Ahmet'in gözyaşları
13 Nisan 2020 22:07
|CHP'li meclis üyesi koronavirüsten hayatını kaybetti
13 Nisan 2020 21:41
|Sürücülere 'meydanı boş bulup gazlamayın' uyarısı
13 Nisan 2020 21:37
|Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi taburcu oldu
13 Nisan 2020 21:08
|Gümüşhane'de koronavirüsü yenen doktor taburcu oldu
13 Nisan 2020 20:56
|MEÜ'de biri profesör 3 sağlık çalışanı karantinaya alındı
13 Nisan 2020 20:44
|CHP'li başkan koronavirüse yakalandı
13 Nisan 2020 20:40
|Kovid-19'u yenen Manisalı 2 genç evlerine uğurlandı
13 Nisan 2020 20:19