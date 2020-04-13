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Ünlü müzisyen Özkan Uğur'un acı günü

Özkan Uğur'un kendisi gibi müzisyen olan abisi Tarık Uğur hayatını kaybetti. Uğur, acı haberi sosyal medya hesabından verdi.
 13 Nisan 2020 22:41
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Ünlü müzisyen Özkan Uğur'un acı günü

Özkan Uğur'un kendisi gibi müzisyen olan abisi Tarık Uğur hayatını kaybetti. Uğur, acı haberi sosyal medya hesabından verdi.

Ünlü müzisyen Özkan Uğur'un abisi Tarık Uğur, hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Uğur, "Canım abimi kaybettik, Allah rahmet eylesin.

Bana ilk tek manyetikli elektro gitarımı alarak müziğe başlamama vesile oldu. Bir anlamda hayat yolumu çizdi. Nur içinde yat abicim. Daima kalbimizde olacaksın. Başımız sağ olsun" dedi.

Memurlar.Net
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