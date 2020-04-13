Libya'da Hafter güçlerine ağır darbe
Libya'da UMH güçleri BAE panzerleri, Grad roketleri ve 10 adet tank ele geçirildiğini duyurdu.
|13 Nisan 2020 22:51
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