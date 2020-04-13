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'Turizmin başkenti' tarihinin en sakin günlerini yaşıyor

Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Evde Kal Türkiye" çağrısına uyulan turizmin başkenti Antalya'da, ünlü sahiller en sakin günlerini geçiriyor.
 13 Nisan 2020 22:56
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'Turizmin başkenti' tarihinin en sakin günlerini yaşıyor

Geçen yıl 15 milyon yabancı turiste ev sahipliği yapan Antalya'nın dünyaca ünlü sahilleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında trafik denetimi yapan jandarma helikopterinden görüntülendi.

Antalya merkezi ile Alanya ilçesi arasında yer alan kilometrelerce uzunlukta eşsiz güzellikteki plajlar, terk edilmiş görüntüsü veriyor. Serik ilçesindeki Lara ve Kundu Turizm Bölgeleri, Manavgat ve Alanya ilçesindeki ünlü plajlarda bir kişinin bile olmaması dikkat çekiyor.

İhtişamıyla göze çarpan lüks otellerin spor ve etkinlik alanları ile dev havuzlarının da boş olduğu görülüyor.

Sahillerindeki boş şezlonglar ile iskeleler göze çarpıyor

Mevsim koşullarına göre hareketli olması gereken otellerin sahillerindeki boş şezlonglar ile iskeleler göze çarpıyor.

Kentte her gün binlerce kişinin yürüyüş ve spor yaptığı Falez Parkı ile Düden Şelalesi'nin çevresi de en sakin günlerini yaşarken, turistlerin uğrak yerlerinden Aspendos ve Side Antik Kenti'nin de bomboş olduğu görülüyor.

Anadolu Ajansı
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