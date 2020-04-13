Bilim Kurulu üyelerinin sosyal medyadaki gerçek hesapları

Sosyal medya, yalan bilginin en hızlı bir şekilde yayılabildiği platform.

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun Ocak ayında oluşturulması sonrasında, Bilim Kurulu üyeleri adına çok sayıda sahte hesap açıldı. Bu hesaplardan yayılan yalan ve yanlış bilgilerle de kamuoyu manipüle ediliyor.

Bu nedenle, Nedin Şener'in Sağlık Bakanlığından aldığı, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin gerçek hesaplarını yayınlıyoruz.

Prof. Dr. Tevfik Özlü @drtevfikozlu- KTÜ Farabi Hastanesi

Prof. Dr. Ateş Kara @AtesAtesKara- Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları

Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan @drztufan - AYBÜ

Prof. Dr. Alpay Azap @AlpayAzap- Ankara Üniversitesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mİkrobiyoloji Uzmanı

Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz @serapsimsekyvz- İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Şebnem Erdinç @fsebnemerdinc - Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim Görevlisi

Recep Öztürk @DrRecepOzturk - İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Firdevs Aktaş @FirdevsAkta6 - Boş hesap, hiç twit atılmamış

Prof. Dr. Füsun Eyüboğlu @fusuneyuboglu- Başkent Üniversitesi Göğüs Hastalıkları

Prof. Dr. Rahmet Güner @ProfRahmetGuner- Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara Sehir Hastanesi Enfeksiyon Hst ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Prof. Dr. Akın Kaya @AKINKAYA6- Ankara Ün. Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım