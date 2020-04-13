Bilim Kurulu üyelerinin sosyal medyadaki gerçek hesapları
|13 Nisan 2020 23:03
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Sosyal medya, yalan bilginin en hızlı bir şekilde yayılabildiği platform.
Koronavirüs Bilim Kurulu'nun Ocak ayında oluşturulması sonrasında, Bilim Kurulu üyeleri adına çok sayıda sahte hesap açıldı. Bu hesaplardan yayılan yalan ve yanlış bilgilerle de kamuoyu manipüle ediliyor.
Bu nedenle, Nedin Şener'in Sağlık Bakanlığından aldığı, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin gerçek hesaplarını yayınlıyoruz.
Prof. Dr. Tevfik Özlü @drtevfikozlu-
KTÜ Farabi Hastanesi
Prof. Dr. Ateş Kara @AtesAtesKara- Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan @drztufan - AYBÜ
Prof. Dr. Alpay Azap @AlpayAzap- Ankara Üniversitesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mİkrobiyoloji Uzmanı
Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz @serapsimsekyvz- İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Şebnem Erdinç @fsebnemerdinc - Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim Görevlisi
Recep Öztürk @DrRecepOzturk - İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Firdevs Aktaş @FirdevsAkta6 - Boş hesap, hiç twit atılmamış
Prof. Dr. Füsun Eyüboğlu @fusuneyuboglu- Başkent Üniversitesi Göğüs Hastalıkları
Prof. Dr. Rahmet Güner @ProfRahmetGuner- Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara Sehir Hastanesi Enfeksiyon Hst ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği
Prof. Dr. Akın Kaya @AKINKAYA6- Ankara Ün. Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım
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