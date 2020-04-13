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Günlük 50 liraya korona virüse meydan okuyorlar

Bursa'da geçimlerini atık toplayarak sağlayan hurdacılar, korona virüs kapma pahasına ekmeklerini çöpten çıkartıyor.
 13 Nisan 2020 23:13
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Günlük 50 liraya korona virüse meydan okuyorlar

Bursa'da geçimlerini atık toplayarak sağlayan hurdacılar, korona virüs kapma pahasına ekmeklerini çöpten çıkartıyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çekçek arabalarını alıp yollara koyulan hurdacılar, Bursa'yı sokak sokak geziyor. Hurdacılar, korona virüse yakalanma pahasına çöpleri elleriyle karıştırıp plastik ve karton gibi atıkları topluyor. Bu işten günlük 50 lira kazanıyorlar. İçinde birçok virüs ve mikrobun bulunduğu çöpleri her gün karıştıran hurdacılar, çöpten para kazanarak evlerine ekmek götürüyor. Sırtında onlarca kilo yükle kilometrelerce yol kat eden çekçekçiler, de korona virüse yakalanma riskiyle karşı karşıya .

Bursa'da 3 yıldır çöplerden hurda topladığını ifade eden Hakan Seyrek Basan, "Bu iş çok zor, ellerimizle çöpleri karıştırıp ekmek paramızı kazanıyoruz. İnsanların evlerinden uzaklaştırdıkları çöplerden biz ekmeğimizi çıkartıyoruz. Çöplerde korona virüs olabilir. Bize de bulaşır diye korkuyoruz, ama ekmek parası için yapacak başka bir işimiz yok. Korona virüse yakalanma pahasına çöplerden ekmeğimizi çıkarmaya devam edeceğiz. Günde 30 kilo atık topladığımız oluyor. 50 lira kazanıyoruz. Bazen daha da az kazandığımız oluyor" dedi.
Memurlar.Net
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