Novotel'de doktorlara ayıp

Koronavirüs ile mücadelenin neferleri sağlık çalışanları milletçe alkışlanırken Zeytinburnu'ndaki, Fransız Accor Grup bünyesindeki Novotel bir ayıba imza attı. Ailelerinin enfekte olma riskine karşı otelde konaklayan 9 doktor, müşteri ve çalışanların şikayetçi olduğu iddiasıyla otelden uzaklaştırılmak istendi.

Türkiye'de salgın şüphesinin başladığı Mart ayı başında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin anlaşmalı seyahat acentesi, Mart sonunda çıkış yapmak üzere 4 doktor için rezervasyon yaptı. Doktorlar otelde konaklamaya başladıktan sonra bu sayı 9'a çıktı.

OTEL ACENTE İLE GÖRÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre doktorlardan biri hastalarından birinin enfekte olduğunu belirterek odasının ayrılmasını istedi. Doktorun, bu talebini otel müşterilerinin ve çalışanlarının duyacağı şekilde dile getirdiği bu nedenle otelde bir rahatsızlık olduğu öne sürüldü. Müşteri ve personelin şikayetlerinin ardından otel yönetiminin acente ile görüştüğü, acenteye doktorların çıkış tarihinin sorulduğu öğrenildi. Otel yönetiminin bu tutumunun ardından acentenin de 9 doktoru yarın başka bir otele yerleştireceğini söylediği öğrenildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER

Olayın duyulmasının ardından sosyal medyada da Novotel'e tepki mesajları yağdı. O mesajlardan bazılarında şu ifadeler kullanıldı:

- Millet ücretsiz konaklatırken parasını alıp bir de doktorları otelden kovmak nasıl bir zihniyet?

- Yarın kendilerine bakacak hekimleri zorla otelden çıkarmışlar.

- İnşallah o zorla çıkarttığınız, kovduğunuz hekimlerden sağlık sıhhat umacak hale gelmezsiniz.

- Sayın Novotel doğru ise bu riskli zamanlarda ailelerini korumak isteyen sağlıkçılarımıza bu şekilde davranmanız çok üzüntü verdi.