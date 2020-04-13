İşte Kılıçdaroğlu'nun yaptık dediği '1000 yataklı hastane'
|13 Nisan 2020 23:19
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada hükümetin 45 günde sahra hastanesi yapmasını eleştirmiş "45 gün sonra yapılacakmış, 45 gün sonra inşallah biz bu beladan kurtuluruz ulus olarak, o zaman ne yapacaksınız orada. Bakın az önce size Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar bağlanmıştı. Zeydan Karalar, 1000 yataklı sahra hastanesi yaptı. 1000 yataklı. 45 günde değil. Ya bir belediye başkanının yaptığını devasa Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanlığı yapamıyor." demişti.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "1000 yataklı sahra hastanesi" dediği ve Başakşehir'de yapılmakta olan sahra hastanesi ile kıyasladığı hastane bugün görüntülendi. Görüntülerde, fuar alanına sadece paravanlar koyulan bir yapı olduğu görüldü.
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