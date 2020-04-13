Koronavirüs ne zaman pik yapacak?
Prof. Ceyhan, Türkiye'nin 10 gün sonra pik noktaya ulaşacağını ve düşüş eğiliminin başlayacağını söyledi.
|13 Nisan 2020 23:30
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Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Türkiye'nin koronavirüs ile verdiği mücadele için 3 kritik tahmin!
Türkiye'deki gerçek vaka sayısının 600 bin civarında olduğunu düşündüklerini belirten Prof. Ceyhan, Türkiye'nin 10 gün sonra pik noktaya ulaşacağını ve düşüş eğiliminin başlayacağını söyledi.
Ceyhan, İstanbul'un, diğer illerden çok önce pik noktasına ulaşıp plato yapacağını ve düşüş eğrisine geçeceği tahmininde de bulundu.
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