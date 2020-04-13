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Kargoda ev eşyaları ve gıda maddeleri ön plana çıktı

Yeni tip koranavirüs salgını sonrası "evde kal" çağrıları ve sokağa çıkma yasağının ardından elektronik eşyaların kargo paketlerindeki payı azaldı, ev eşyaları ve gıda maddeleri öne çıktı.
 13 Nisan 2020 23:41
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Kargoda ev eşyaları ve gıda maddeleri ön plana çıktı

Türkiye Kargo Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği (KARİD) Başkanı Aslan Kut, video konferans yöntemiyle AA muhabirine yaptığı açıklamada, canları pahasına görev yapan sağlık çalışanları başta olmak üzere hayatın devamını sağlayan bütün çalışanlara minnet borçlu olduklarını belirtti.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının çok yerinde bir karar olduğunu ifade eden Kut, "Bizler hayatın devamı için insanlara ihtiyaçlarını ulaştırmaya devam ediyoruz." dedi.

Sektörün kamu hizmeti sunduğuna değinen Kut, "Kargo çalışanları milyonlarca insanla ilişki içinde olduklarından şirket yöneticileri çok hassas davrandı. Şubelerimiz her gün birkaç sefer dezenfekte ediliyor. Bütün araçlar, aktarma merkezleri buna dahil. Şu ana kadar sektörde pozitif vaka duymadık." diye konuştu.

Kargo paketlerini de dezenfekte ettiklerini vurgulayan Kut, bu süreçte sağlıkçıların hayatın devamını sağlarken kargo ve posta şirketlerinin de hayatın devamı için gerekli ürünleri taşıdığını kaydetti.

Elektronik mesajla kargo teslimi

Bu süreçte Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının çok iyi çalıştığına değinen Kut, bakanlıkların kargo sektörüyle de sürekli temas halinde olduğunu bildirdi.

İlk günden itibaren sektör olarak bütün tedbirleri aldıklarını ifade eden Kut, şöyle konuştu:

"Gerekli dezenfektan, maske ve hijyen malzemelerini temin ettik. Hiçbir kargo şubesine 3 kişiden fazla müşteri alınmıyor. BTK'den bir ricamız oldu. Sosyal izolasyonu etkili hale getirmek için kargo ve kurye şirketleri, Türkiye çapında her gün 7,5 milyon adrese hizmet sunuyor. Islak imza alma ve kimlik tespiti konusunda bu dönem için muafiyet istedik. Bu da kabul edildi. Kargosunu teslim alan müşteriye ıslak imza vermeden kimlik tespiti sorulmadan sadece elektronik mesajla kargoları teslim ediliyor."

Sektörün son dönemde taşıdığı kargoların yapısının da değiştiğine işaret eden Kut, şöyle devam etti:

"Şirketten şirkete olan kargolar çok ciddi şekilde azaldı. Şirketlerden şahıslara olan kargolar hemen hemen geçmişteki seviyesini koruyor. Ürün yelpazesinde değişiklik var. Elektronik üründen daha çok ev eşyaları, gıdalar ve benzeri ürünler hareket etmeye başladı."

''Sektör mücbir sebep kapsamına alınsın''

İdari izinli sayılanlarla birlikte binlerce çalışanın iş ortamından çekildiğini, bu nedenle yeni istihdam sağladıklarını ifade eden Kut, "Bu sektörün de mücbir sebep kapsamına alınması çok önem arz ediyor. SGK, KDV gibi ödemelerin ötelenmesini talep ediyoruz." dedi.

Salgın sürecinde lojistik sektörünün öneminin bir kez daha anlaşıldığına değinen Kut, sektör olarak serbest rekabet ortamının sağlanmasını talep ettiklerini ifade etti.

Kut, halen sektörde yaklaşık 110 bin kişinin istihdam edildiğini, PTT çalışanları da eklendiğinde bunun 150 bine ulaştığını sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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