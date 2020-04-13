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Silahlı kavga ihbarına giden polis, kumarcıları yakaladı

Şanlıurfa'da silahlı kavga ihbarına giden polis, yasak olmasına rağmen açık olan bir kahvede kumar oynayan 14 kişiye rastladı. Polis, 14 kişiye kumar oynamak ve sosyal mesafe ihlalinden işlem yaparak toplamda 44 bin 100 lira ceza kesti.
 13 Nisan 2020 23:46
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Silahlı kavga ihbarına giden polis, kumarcıları yakaladı

Şanlıurfa'da silahlı kavga ihbarına giden polis, yasak olmasına rağmen açık olan bir kahvede kumar oynayan 14 kişiye rastladı. Polis, 14 kişiye kumar oynamak ve sosyal mesafe ihlalinden işlem yaparak toplamda 44 bin 100 lira ceza kesti.

Olay, akşam saatlerinde Sarayönü Mahallesinde meydana geldi. Bir iş merkezinin ikinci katında silahlı kavga çaktığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Adrese giden polis yasak olmasına rağmen açık olan kahvede 14 kişinin ayrı masalarda kumar oynarken yakaladı. Sosyal mesafeye uymayarak kumar oynayanların üzerinde arama yapan polis, C.K. isimli kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Polis, 14 kişiye kumar oynamak ve sosyal mesafeye uymama suçlarından toplam 44 bin 100 lira idari para cezası kesti, kahvehane ise mühürlendi.
DHA
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