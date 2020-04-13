Silahlı kavga ihbarına giden polis, kumarcıları yakaladı
|13 Nisan 2020 23:46
|Yazdır
Şanlıurfa'da silahlı kavga ihbarına giden polis, yasak olmasına rağmen açık olan bir kahvede kumar oynayan 14 kişiye rastladı. Polis, 14 kişiye kumar oynamak ve sosyal mesafe ihlalinden işlem yaparak toplamda 44 bin 100 lira ceza kesti.
Olay, akşam saatlerinde Sarayönü Mahallesinde meydana geldi. Bir iş merkezinin ikinci katında silahlı kavga çaktığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Adrese giden polis yasak olmasına rağmen açık olan kahvede 14 kişinin ayrı masalarda kumar oynarken yakaladı. Sosyal mesafeye uymayarak kumar oynayanların üzerinde arama yapan polis, C.K. isimli kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Polis, 14 kişiye kumar oynamak ve sosyal mesafeye uymama suçlarından toplam 44 bin 100 lira idari para cezası kesti, kahvehane ise mühürlendi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Belediye başkanının evine silahlı saldırı
13 Nisan 2020 20:15
|Koronavirüs tanısı konan hasta intihar etti
13 Nisan 2020 20:07
|Üniversiteli Gülistan ve Uzman Çavuş Güneş'ten iz yok
13 Nisan 2020 19:10
|'Artık emniyet düşünsün' dedi, yakalanınca özür diledi
13 Nisan 2020 19:06
|Osmaniye'de baraj gölünde kaybolan gencin cesedi bulundu
13 Nisan 2020 12:44
|Isparta'da ciple otomobil çarpıştı: 1 ölü
13 Nisan 2020 11:18
|Kahramanmaraş'ta tarım makinesine kapılan çocuk öldü
13 Nisan 2020 11:08
|Giresun'da otomobil dereye devrildi: 1 ölü
13 Nisan 2020 10:36
|14 katlı apartman karantina altına alındı
13 Nisan 2020 08:22
|Zehirli gözleme yedirerek öldürdüler! Kızı ve iki kişi tutuklandı
13 Nisan 2020 08:20