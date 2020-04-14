MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM'de
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM'ye geldi.
|14 Nisan 2020 00:18
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