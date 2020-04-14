1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

14 Nisan 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

14 Nisan 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı.
 14 Nisan 2020 01:00
Yazdır
14 Nisan 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

14 Nisan 2020 SALI

Resmi Gazete

Sayı : 31099

ATAMA KARARLARI

Senegal Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Prof. Dr. Ahmet KAVAS atanmıştır.

İstanbul Kent Üniversitesi

Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Mehmet Necmettin ATSÜ atanmıştır.

Adli Tıp Kurumu Üçüncü Adli Tıp ihtisas Kurulu Üroloji Üyeliği

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Uzm. Dr. Mehmet Akif ŞAHİN atanmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Ağrı Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet ŞİŞECİOĞLU, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığında açık bulunan Müfettişliğe, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Murat GÜNDOĞDU atanmıştır.

Türk Akreditasyon Kurumu

Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet GÖZÜKÜÇÜK, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Türk Akreditasyon Kurumunda açık bulunan Genel Sekreter Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ayşe YALOVA GÖKÇE atanmıştır.

Türk Akreditasyon Kurumunda açık bulunan Genel Sekreter Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Kürşat ÖZDEMİR atanmıştır.

Türkiye Taşkömürü Kurumu

Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Zafer BENLİ atanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Açık bulunan Vergi Başmüfettişliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Vergi Müfettişi Mücahit ERKUŞ atanmıştır.

GÖREVDEN ALINMA

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan BOSTANCI, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Açık bulunan Mardin İ1 Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Yılmaz ALTINDAĞ atanmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığı

Bitkisel Üretim Genel Müdürü Fuat Fikret AKTAŞ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.

13 Nisan 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik
14 Nisan 2020 01:08		 Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik
14 Nisan 2020 01:07
Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik
14 Nisan 2020 01:05		 İnfaz düzenlemesi TBMM'de kabul edildi
14 Nisan 2020 00:20
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM'de
14 Nisan 2020 00:18		 14 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları
14 Nisan 2020 00:08
İşte Kılıçdaroğlu'nun yaptık dediği '1000 yataklı hastane'
13 Nisan 2020 23:19		 Günlük 50 liraya korona virüse meydan okuyorlar
13 Nisan 2020 23:13
Meclis'te kavga çıktı, vekiller sosyal mesafeyi hiçe saydı
13 Nisan 2020 23:06		 İletişim Başkanlığı, dünya'daki vaka sayısını açıkladı
13 Nisan 2020 22:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İnfaz düzenlemesi TBMM'de kabul edildi
Emeklilere bayram ikramiye ödeme şartlarında yapılan önemli değişiklik
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM'de
İşletmede mesleki eğitim gören öğrenciler ile çırak öğrencilerin SGK ve ücretleri konusunda açıklamalar
14 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
14 Nisan 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik
Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik
Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
saç yıkarken su kesilmesi 1
entübe hasta sayısı 2
küçükçekmece'de polise saldıran hainler 2
35 yaşındaki eczacı ismail durmuş'un corona virüsünden ölmesi 1
corona virüs vaka sayısı 1
Sürekli siren sesleri duymak 3
trt spor'un fransa 98'in tüm maçlarını yayınlaması 1
insanların yokluğunda hayvanların şehirlere inmesi 1
mem.net sözlük cafe 1
sözlükte tek başına canı sıkılmak 1
SON İLANLAR
Karabük Üniversitesi 25 İşçi Alacak
Taşpınar Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım ilanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Dicle Üniversitesi sözleşmeli 65 sağlık personeli alacak
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam