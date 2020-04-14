14 Nisan 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
|14 Nisan 2020 01:00
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14 Nisan 2020 SALI
Resmi Gazete
Sayı : 31099
ATAMA KARARLARI
Senegal Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Prof. Dr. Ahmet KAVAS atanmıştır.
İstanbul Kent Üniversitesi
Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Mehmet Necmettin ATSÜ atanmıştır.
Adli Tıp Kurumu Üçüncü Adli Tıp ihtisas Kurulu Üroloji Üyeliği
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Uzm. Dr. Mehmet Akif ŞAHİN atanmıştır.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Ağrı Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet ŞİŞECİOĞLU, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığında açık bulunan Müfettişliğe, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Murat GÜNDOĞDU atanmıştır.
Türk Akreditasyon Kurumu
Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet GÖZÜKÜÇÜK, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.
Türk Akreditasyon Kurumunda açık bulunan Genel Sekreter Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ayşe YALOVA GÖKÇE atanmıştır.
Türk Akreditasyon Kurumunda açık bulunan Genel Sekreter Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Kürşat ÖZDEMİR atanmıştır.
Türkiye Taşkömürü Kurumu
Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Zafer BENLİ atanmıştır.
Hazine ve Maliye Bakanlığı
Açık bulunan Vergi Başmüfettişliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Vergi Müfettişi Mücahit ERKUŞ atanmıştır.
GÖREVDEN ALINMA
Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan BOSTANCI, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Açık bulunan Mardin İ1 Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Yılmaz ALTINDAĞ atanmıştır.
Tarım ve Orman Bakanlığı
Bitkisel Üretim Genel Müdürü Fuat Fikret AKTAŞ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.
13 Nisan 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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