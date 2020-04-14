Sosyal güvencesi olmayanlar da virüs tedavinden ücretsiz yararlanacak
14 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan karara göre, Covid-19 ile mücadele kapsamında, sosyal güvencesi olmayanlar da, Sağlık Bakanlığınca temin edilerek dağıtımı yapılacak olan koruyucu ekipmanlardan, test ve kit'lerden, ilaçlardan ücretsiz olarak yararlanacak
|14 Nisan 2020 01:43
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