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Sosyal güvencesi olmayanlar da virüs tedavinden ücretsiz yararlanacak

14 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan karara göre, Covid-19 ile mücadele kapsamında, sosyal güvencesi olmayanlar da, Sağlık Bakanlığınca temin edilerek dağıtımı yapılacak olan koruyucu ekipmanlardan, test ve kit'lerden, ilaçlardan ücretsiz olarak yararlanacak
 14 Nisan 2020 01:43
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Sosyal güvencesi olmayanlar da virüs tedavinden ücretsiz yararlanacak

14 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan karara göre, Covid-19 ile mücadele kapsamında, sosyal güvencesi olmayanlar da, Sağlık Bakanlığınca temin edilerek dağıtımı yapılacak olan koruyucu ekipmanlardan, test ve kit'lerden, ilaçlardan ücretsiz olarak yararlanacak

Memurlar.Net
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18-19 nisan 2020 Sokağa çıkma yasağı 1
sözlükte tek başına canı sıkılmak 1
corona virüs vaka sayısı 1
insanların yokluğunda hayvanların şehirlere inmesi 1
entübe hasta sayısı 2
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gece 22.00 dan sonra marketlere,fırınlara akın edilmesi 3
küçükçekmece'de polise saldıran hainler 2
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